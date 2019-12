Maren Gundersen var en meget dyktig håndballspiller, på Storhamar så sent som i år. Hun var på laget som tapte mot Sør-Korea sist gang. Foto: Claus Fisker/ Scanpix Danmark

Maren Gundersen glemmer aldri da Norge tapte mot Sør-Korea: - Jeg var ganske nervøs

Norge spiller viktig kamp mot Sør-Korea i dag. For fem år siden tapte Norge for denne nasjonen. Debutanten glemmer det aldri.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KUMAMOTO. 6. juni 2014 er en dag Maren Gundersen aldri vil glemme. Foran 3000 publikummere, i Seoul, debuterte hun på seniorlandslaget.

Det var stort, også fordi hun scoret tre mål. Men det var ikke like moro at det samtidig ble tap for asiatene. Det var sist gang Norge tapte mot Sør-Korea.

Foran VM-kampen i Japan klokken halv ett norsk tid i dag, har Hergeirsson helt andre planer.

Statistikken er slik: Norge og Sør-Korea har møtt hverandre 38 ganger, Norge har vunnet 25, spilt tre uavgjort og tapt ti.

Var et forsmedelig tap

Maren Gundersen husker godt kampen for drøyt fem år siden.

– Jeg kommer ikke til å glemme den kampen. Jeg var ganske nervøs, og mener å huske at det var en kamp som svinget endel. Sør-Korea var litt annerledes og egentlig et spennende lag å spille mot, sier Gundersen.

Datteren til mangeårig stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H), som selv hadde deltatt i OL i svømming i 1976, spilte den gangen for klubben Byåsen.

Der ble hun på hjemmesiden sammenlignet med Therese Johaug, fordi mange syntes de lignet litt på hverandre.

– Jeg tar det selvfølgfelig som et kompliment, men jeg tror noen har overdrevet litt, ler hun.

Spilleren ble også sammenlignet med Heidi Løke, men da var det landslagstrener Thorir Hergeirsson som sto for uttalelsen.

Han fulgte Gundersen over flere år, og var nær ved å ta henne ut til EM i Serbia og Ungarn i desember 2004. Så fikk hun ikke plassen likevel. Det endte med fem landskamper, siste gang i Møbelringen Cup før EM. Og i alt ni mål.

Ikke alle får en lang karriere

I dag er Gundersen ferdig lege og i spesialisering på ortopeden på Ahus. Så sent som i februar 2019 takket hun ja til å spille for Storhamar.

Daværende trener Arne Sendstad hentet henne tilbake til Hamar-klubben. Det var også han som oppdaget henne som ung.

– Ja, både hun og Tonje Enkerud fra Flisa ble som tenåringer hentet til Storhamar, opplyser Sendstad, som i dag er landslagstrener for Polen.

Maren Gundersen spilte i Storhamar da klubben tok bronse i sin første sesong i eliteserien i 2007/2008. Denne sesongen spiller hun ikke.

Enkerud er med VM-troppen til Japan, som reserve på laget, og trener med Norge før kampen mot Sør-Korea.

Og så hører det med til historien at Norge vant den andre kampen i Seoul to dager senere 31–25. Siste gang Norge møtte asiatene var på hjemmebane i Møbelringen Cup i november 2017. Da ble det seier 39–28.

Maren Gundersen. Foto: Byåsen håndball

Asiatene bygger nytt lag

I Kumamoto bør Norge være bedre enn sine motstandere.

Sør-Korea holder på å bygge opp et nytt lag. Treneren Jae won Kang sa på pressekonferansen etter at laget tapte 33–36 for Serbia søndag, at han bare brukte åtte spillere. De andre var for urutinerte. Derfor ble det for tøft for dem i lengden.

– De er for slitne de jeg bruker mest.

– Trenere sier så mye, kommenterer Hergeirsson etter treningsøkten mandag.

Norge må ikke glemme at Sør-Korea slo Danmark i sin gruppe i VM, det samme laget som Norge lenge hadde trøbbel med søndag, før det ble seier 22–19.

Hergeirsson sier de er raske og fintesterke.

– Vi må ikke bli med på den første bevegelsen deres, sier han og finter litt med kroppen utenfor hotellet.

Spesielt lag å spille mot

Karoline Dyhre Breivang, som også var med på å tape for Sør-Korea i 2014, og som nå står i studio for TV3 i VM-byen, husker det som skjedde i Seoul:

– Det var min første kamp etter at jeg hadde vært ute i seks uker med kjevebrudd. Jeg spilte ikke mye, men vi hadde hatt noen treninger med dem og det var gøy å spille kamp med mange tilskuere på tribunen.

Karoline Dyhre Breivang følger landslaget tett, nå som ekspert i studio i Japan. På pressemøte benytter hun sjansen til å prate med Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Dyhre Breivang, som har 310 landskamper og flest i Norge, synes ikke at dagens motstander har like stor bredde som de har hatt tidligere, for eksempel i OL.

– De er i dette mesterskapet veldig avhengig av høyrebacken Ryi. Gwon, som har vært skarp tidligere, har ikke vært like god. De har hatt en fallende kurve i mesterskapet.

Dyhre Breivang ga seg som håndballspiller på landslaget i 2015, i klubben Larvik i 2017. Hun har hatt mange medspillere i årenes løp. Om Maren Gundersen sier hun:

– Jeg synes Maren var en dyktig strek. Litt den samme typen som Heidi Løke.