Psykolog mener det er umulig for barn å følge reglene. Dette er hennes råd til foreldre.

I virusets tidsalder er det åpnet for å bruke fotballbanene igjen. Ikke alle følger reglene for smittevern.

Denne gjengen glemte å rette seg etter det helsemyndighetene pålegger: To meters avstand mellom spillere. Foto: Stein Bjørge

Oslo i helgen: Mens det var kaos og fritt frem på noen baner, fulgte andre strenge regler angående avstand mellom spillerne.

På Voldsløkka hadde fem unge gutter tatt plass tett i tett i målet. De var fremoverbøyd. En kompis tok fart, skjøt ballen og prøvde å treffe en av dem i baken.

Ikke bare der, men også på andre deler av banen, og andre baner i hovedstaden, var det uorganisert aktivitet. Det var populært å kunne leke seg litt igjen, etter at helsemyndighetene sist torsdag åpnet banene som har vært stengt.

Alle baner er merket med råd fra helsemyndighetene. Foto: Stein Bjørge

– Vi har sendt ut melding til alle trenerne, men foreløpig ikke startet med organiser trening, sier styreleder Einar Eriksen i Sagene IF, som har 1600 medlemmer. Det er klubben som sogner til Voldsløkka.

Han satser på at Sagene fort kan komme i gang og få kontroll, for nå er det ingen trenere eller andre voksne som passer på.

Fakta Fotballens koronavettregler Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane – både egeninitiert og klubborganisert Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge. Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen. Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk. Ikke ta på ballen med hendene. Unngå heading. Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten. Felles garderober skal ikke benyttes. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Alt på stell. Ullern er nøye med å overholde reglene. Foto: Stein Bjørge

Tok grep samme dag

Klubben Ullern, som har 1100 fotballspillere, startet umiddelbart med organisert trening torsdag ettermiddag.

Sportslig leder Magne Aarvik forteller om en klubb med 15 fotballtrenere på hel- eller deltid, og dermed er det mye lettere å få kontroll.

Treningen de siste dagene er satt i et system på den måten at de unge på forhånd får nøyaktig beskjed når og hvor de skal møte på feltet. I tillegg er det en voksen som passer på at barn- og unge holder avstand.

Uorganisert på Voldsløkka. Foto: Stein Bjørge

– Det kom nye presiseringer fredag fra Norges Fotballforbund, om at det kun var lov til fire spillere og én trener, ikke fem pluss én. Da rettet vi oss etter det. Dessuten er vi pålagt at alle spillerne har med hver sin ball.

Aarvik mener at den organiserte aktiviteten som er satt i gang, fører til langt mindre kontakt mellom spillere enn den uorganiserte.

– Jeg registrerer og er overrasket over at ikke flere klubber ikke har startet med organisert trening.

33-åringen forteller at det også har kommet «fremmede» på Ullernbanen som ikke hare overholdt reglene når de spiller.

– Det dukket opp noen ungdommer som spilte syv mot syv, og da måtte vi si fra hvordan reglene er. Vi ønsker å ta ansvar på vår bane.

På Ullernbanen var det et stramt regime og god kontroll. Foto: Stein Bjørge

Lett å bryte reglene

Elisabeth Gerhardsen er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og slår fast at det er vanskelig for unge og ivrige ballekende å forholde seg til regler fra Helsedirektoratet.

– Jeg tror det blir tilnærmet umulig for barn og ungdom og overholde disse reglene hundre prosent. Jo eldre du blir og dersom du er motivert, vil du klare det bedre og bedre. Men hvis du slipper fem syvåringer ut på en bane med en ball, vil de etter bare et par minutter oppføre seg som vanlig.

Samtidig skal foreldre være vare på at ungene vil reagere forskjellig.

Foto: Stein Bjørge

– De barna som er mest bekymret, vil bli stresset av at noen kommer for nær. Barn som er godt informert eller redde kan begynne å kjefte på de andre. Det kan føre til sosiale konflikter.

– Hvordan skal foreldre forholde seg til ungene? Skal de slippes løs, eller må man være med å passe på?

– Når det er unger under 10 år, så er det greit at man er med om det er flere barn sammen. Da kan du følge med slik at de tar vare på smittevernhensyn. Men som voksen må man passe på at du ikke stadig vekk ødelegger leken med dine korreksjoner. Da blir ditt barn det som har den teite faren og moren.

I Tufteparken på Voldsløkksa krydde det av unge og voksne som savnet å trene. Foto: Stein Bjørge

Samtidig er psykologen klar på at det er flere hensyn å ta i det som for mange barn er en vanskelig tid.

– Verdien av at unger får rørt seg og at hverdagen blir litt normal og at de treffer andre barn, er veldig stor. Derfor mener jeg at man må veie smitterisiko opp mot hva man taper på å sitte isolert, sier Gerhardsen som har skrevet en rekke bøker om forholdet mellom foreldre og barn.