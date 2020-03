Full krise for norske alpinsentre: Mange anlegg står i fare for å gå konkurs

Koronaviruset har skapt store problemer for norske alpinsentre. Uten en krisepakke, frykter man at stengte anlegg kan få ekstreme konsekvenser.

Man får trolig ikke opplevd fulle alpinsentre igjen på en stund. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Alpinanlegg over hele landet står ubrukt, hytteforbud er innført og utgiftene galopperer for hver eneste dag.

– Situasjonen er veldig alvorlig, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

På grunn av situasjonen rundt spredningen av koronaviruset i landet, må alle sentre holdes stengt frem til 27. mars – med stor sannsynlighet for at fristen vil forlenges. Både Trysil og Vinje har allerede fått et pålegg om å stenge sine alpinsentrene for resten av sesongen. Mye tyder på at flere kommuner etter hvert vil følge etter.

Clausen mener at noe må gjøres, og det fort. Hun frykter mange anlegg vil gå konkurs om ikke noe skjer, uten at hun vil konkretisere hvor mange hun tror det er snakk om.

– Det skal ikke være en konkurranse i hvem det er mest synd på, men dette har store konsekvenser for lokalmiljøene og for alpinnæringen som helhet, sier Clausen.

Derfor har foreningen, som representerer 200 sentre og organiserer 95 prosent av alpinomsetningen i Norge, bedt regjeringen om en krisepakke. De ønsker 400 millioner kroner for å komme seg ut av den krevende situasjonen.

Camilla Sylling Clausen er generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening. Foto: Alpinsentrenes Landsforening

Kan gå glipp av «den neste Jansrud»

Situasjonen bekymrer også Claus Ryste, alpinsjef i Norges Skiforbund. Han ser nå at mange små anlegg i Norge står i fare for å gå konkurs.

Selv bor han i nærheten av Lommedalen skisenter, der blant andre verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde er oppvokst. Ryste frykter at slike sentre, som kun omsetter for noen få millioner, kan forsvinne.

– Konsekvensene er ekstreme. Dette er noe vanlige foreldre driver omtrent på dugnad. Det er ikke veldig mange faste kostnader som er mulig å kutte. Preppemaskiner koster mye, heisene koster mye og klimaet har gjort at slike anlegg må ha snøutstyr for å i det hele tatt kunne holde åpent, sier han.

Ryste kaller den nåværende situasjonen en «katastrofe».

– Fotballbanene er et samlingspunkt på sommeren, alpinsentrene er det på vinteren. Den vanlige tirsdagskvelden, der man har hundrevis av unger i bakken, vil forsvinne dersom ikke heisen går. Miljø, bredde og aktivitet er helt avgjørende for å skape nye stjerner.

– Står man i fare for at «den neste Jansrud eller Svindal» faller bort?

– Populistisk satt på spissen, kan man si det sånn. Det er ut av det trygge miljøet og dugnadsånd at det kommer nye talenter og stjerner, fordi det er et trygt sted å være, sier han.

Alpinsjef Claus Ryste merker krisen tett på kroppen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Går ad undas

Vi har snakket med flere aktører som frykter for hva fremtiden vil bringe. I Oslo Vinterpark, som er et viktig samlingspunkt for alpininteresserte i Oslo-området, ser man mørkt på situasjonen.

– Vi går ad undas om vi må holde stengt i 12 måneder, sier styreleder Harald Marius Flaaten.

– Som alle andre mister vi våre inntekter, rubb og rake, og det betyr at dersom dette varer lenger, så kommer tilbud som dette til å bli borte, legger han til.

Alpinco står bak sentrene på Hafjell og Kvitfjell. Daglid leder Odd Stensrud har sett omtrent samtlige kolleger, totalt 275, bli permittert.

– Dersom sesongen ryker vil vi tape oppunder 50 millioner kroner. Videre konsekvenser avhenger av hvor fort ting normaliseres. Mye av booking fra internasjonale gjester skjer i april – juni, så her er vi opplagt sårbare inn mot neste sesong, forteller han.

Han oppfordrer også myndighetene til å ta grep.

– Bransjen er helt avhengig av en hjelpepakke fra myndighetene for å berge seg igjennom krisen. Hvis ikke vil vi oppleve mange stengte anlegg, og stengte dører, når gjestene på et tidspunkt vender tilbake.

Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde er Norges to beste mannlige alpinister. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Vurderer ulike tiltak

Tidligere er det blitt skrevet om hvilke konsekvenser stengte sentre får for treningskjedene. Nærings- og fiskeridepartementet jobber nå med å se på tiltak som kan iverksettes for å redde bedrifter.

– Næringslivet rammes hardt og vi har de siste dagene kommet med krisepakker. Tiltakene vil bidra til å avhjelpe situasjonen for virksomheter og deres ansatte innenfor alle næringer, sier Lotte Nilsen Brudevoll, kommunikasjonsrådgiver i departementet.

Onsdag bevilget man 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet. Ingen av de pengene går til alpinsentrene. Det er fordi de er kommersielt drevet.

Hun påpeker at den viktigste prioriteringen er å ivareta liv og helse, og at de foreløpige tiltakene som er satt inn de siste dagene, er nødvendige for å begrense smitte.

– Det er viktig å presisere at det vil være behov for ytterligere tiltak i de fasene vi etter hvert kommer i og vi jobber med dette fortløpende, sier Brudevoll.