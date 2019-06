Lokal håndballprofil ville avslutte karrieren med gull. Det gikk ikke helt etter planen.

GOG var kun tre sekunder unna DM-gullet torsdag, men like før slutt sikret Aalborg en tredje og avgjørende finalekamp. Der var Aalborg sterkest og sikret gullet med 38-32-seier.

Erevik ble erstattet av Frank Mikkelsen etter 20 minutters spill. Nordmannen sto notert med kun tre redninger. Byttet gjorde at GOG hentet inn 9-13 til 14-14 før det ble 15-17 til pause.

I andre omgang rykket Aalborg ifra og ledet på det meste med sju mål. Til slutt ble det seksmålsseier med 38-32 for rødtrøyene, som er klare for kommende sesongs mesterliga.

Sebastian Barthold scoret seks mål for Aalborg. Målvakt Kristian Sæverås kunne også juble for DM-gull.

Karrierepunktumet ble følgelig ikke som ønsket for GOG-keeper Erevik. 38-åringen kan likevel se tilbake på en innholdsrik karriere. Han spilte 184 kamper for landslaget mellom 2001 og 2017.

Rogalendingen har vært utenlandsproff siden 2004 og vært innom klubber i Danmark, Tyskland, Frankrike og Spania. Hele ni sesonger har det blitt i Danmark.

– Jeg har vært heldig å få vært med på en reise i tre av de kanskje fire-fem største klubbene i Danmark I hvert fall i de to klubbene med størst tradisjoner – Kolding og GOG. Det er jeg veldig glad og stolt over. Dessuten var tiden i Aalborg den viktigste for meg, ikke bare sportslig, men også privat, sa Erevik til NTB før finalekampene.