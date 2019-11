Slik feiret Erling Braut Haaland straffescoringen sin mot Napoli på mektige Stadio San Paolo. Kampen endte til slutt 1–1. MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Fotballtoppen utelukker ikke Haaland-salg etter det vanvittige målshowet

Erling Braut Haaland er i form om dagen. Sjefen hans i Red Bull Salzburg utelukker ikke at 19-åringen en dag forlater klubben.

For mindre enn 20 minutter siden

Da Salzburg-spiller Hwang Hee-chan ble felt innenfor 16-meteren i tirsdagens Champions League-kamp mot Napoli, var det ingen tvil: Det straffesparket skulle Erling Braut Haaland ta. Den 19 år gamle spissen fra Jæren plukket opp ballen så å si umiddelbart etter at dommeren hadde pekt på straffemerket.

Så sendte han Napoli-keeper Alex Meret én vei, før han plasserte ballen i motsatt hjørne. Dermed står Haaland med hele syv Champions League-mål på fire kamper. Ingen har scoret så mange mål på sine første fire kamper i den gjeve turneringen.

Han er giftig også i den østerrikske eliteserien. Der har han scoret tolv mål på elleve kamper. Om man tar med målene hans i den hjemlige cupen også, har han et scoringssnitt på vanvittige 1,37 mål pr. kamp denne sesongen.

Slike tall blir det naturligvis rykter av. Mekanismene i fotballverden er ikke vanskeligere enn det. VG møtte Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund etter kampen mot Napoli. Han sitter på mye av ansvaret hvis Haaland en dag skal hentes av en større klubb.

– Jeg har hørt mange rykter den siste uken, men det er bra. Vi er stolte over at en spiller som Erling er i Salzburg. Han har nå syv mål i Champions League. Vi får se hva som skjer i fremtiden. For øyeblikket er han i Salzburg og forhåpentlig er han også det de kommende månedene. Samtidig kjenner vi denne bransjen, sa Freund til VG – og utelukket dermed ikke en fremtidig overgang.

Christoph Freund utelukker ikke at Haalands målform kan ta han vekk fra Red Bull Salzburg. Sportsdirektøren vet hvordan fotballen fungerer. MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Overgangsvinduet åpner som kjent i januar, men Freund mener Haaland og Salzburg er «en perfekt match» for øyeblikket. Hovedpersonen selv ser ikke ut til å være i noe hastverk med å komme seg videre.

– Jeg spiller bare fotball. Jeg koser meg. Det er det som er fokuset mitt, sa Haaland til VG etter Napoli-kampen, som endte 1–1.

Håpet om avansement til utslagsrundene i Champions League lever fortsatt for Haaland og Salzburg, men bare så vidt. Med to gruppespillskamper igjen ligger laget fire poeng bak Napoli på annenplass og ni bak Liverpool. Dermed må laget slå både Sander Berges Genk og Liverpool, samtidig som andre resultater går deres vei, for å kunne gå videre.

Så gjenstår det å se om den norske spisskometen fortsatt er i Salzburg når det drar seg til utover våren.