Steffen Landro ble onsdag presentert som ny Sandnes Ulf-trener. Jan Inge Haga

Suksesstreneren klar for Sandnes Ulf

Steffen Landro ble presentert som Sandnes Ulf-trener onsdag.

Oppdatert nå nettopp

– Hallo, mitt navn er Steffen!

Slik innledet Steffen Landro da han ble presentert som Sandnes Ulfs nye trener onsdag formiddag. Foran et knippe journalister og skuelystne fortalte Landro om hvordan han planlegger å ta Ulf opp og frem.

– Sandnes og jeg er på samme kurs. Jeg føler at vi har alt som skal til for å bli så gode som mulig. Vi har et av Norges fineste stadion. Nå er det opp til oss på trenersiden, spillerne og hele byen å stå i stil med prosjektet som Tom-Rune (Espedal, daglig leder) og de har levert, sier Landro.

Strilen har oppnådd glimrende resultater med små ressurser i Nest-Sotra, men har lenge vært i forhandlinger med Sandnes Ulf om å overta som deres nye hovedtrener. Nå blir han Bengt Sæternes’ etterfølger i Rogalands nest største by.

Landro sikter høyt allerede kommende sesong.

– Vi skal være konkurransedyktige i oktober 2020. Jeg er skuffet dersom vi ikke har noe å spille for neste høst, sier Landro som har signert en toårskontrakt.

Les også Landro mener de unge dommerne er for dårlige. Slik svarer dommersjefen.

Her er Sandnes Ulfs nye storstue, som skal stå klar fra januar 2020. Den får en kapasitet på 7500 tilskuere (6300 seter). Fredrik Refvem

– På tide å forlate Nest

Dermed blir Landro ikke en del av den nye satsingen Øygarden FK, men velger i stedet å overta klubben som i år ble nummer 9. i 1. divisjon, to plasseringer svakere enn Nest-Sotra.

– Det var tøft å forlate Nest, men jeg tror alle skjønte at det var tid for meg å komme meg videre. Vi satt med en følelse av at vi hadde vunnet serien tre år på rad. Det var ikke mulig å gjøre det bedre. Vi var minst i klassen og kjempet med de store.

Landro går altså til en sportslig svakere klubb, men i Sandnes Ulf er økonomien god, de disponerer en ny stadion og ressursene tilsier at de lyseblå bør kunne kjempe om opprykk til Eliteserien.

Treneren har klare tanker om hvordan han skal bygge laget. Mange spillere i Sandnes er på utgående kontrakt, og Landro må bygge et nytt lag slik han har gjort flere ganger i Nest. Det avgjørende for ham er å ha trenbare spillere, som han kaller det.

– Vi skal være publikumsvennlige og prøve å score så mye mål som mulig. Vi skal ha et modig lag, men først og fremst ser jeg etter spillere som gjenspeiler meg som trener. Du må være ekstremt sulten, ønske å vise deg frem, du må vite hva fotball handler om...det handler om underholdning. Jeg vil at vi skal ha spillere som viser følelser og gir publikum noe å se på.

– Jobben i Nest har imponert oss

Tom Rune Espedal, daglig leder i Sandnes Ulf, forklarer slik hvorfor klubben har hentet Landro. Han sier det var stor interesse for stillingen som trener i Sandnes Ulf i hele Skandinavia.

– Steffen Landro gjorde et veldig godt inntrykk på oss. Vi så fort at dette var en person som etterlevde kravsspesifikasjonen vår, sier Espedal.

Jobben Landro har gjort i Nest-Sotra har imponert folk også i Sandnes.

– Steffen har prestert i en utfordrende hverdag. Og ikke minst har han hatt en glød for klubben, laget og spillerne som har imponert oss. Han er også ærlig og direkte. Det liker vi i Sandnes, sier Espedal.