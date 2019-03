Spurtet til gull i NM - så kom Emil Iversen med en klar oppfordring til Klæbo

LYGNA: – Jeg har vist før at jeg kan prestere på denne distansen, og Jørgen ga meg et godt utgangspunkt. Alt annet enn gull hadde vært nederlag, sier Emil Iversen etter at Varden Meråker tok NM-gullet på herrenes lagsprint på Lygna.

Makkeren hans var Jørgen Sæternes Ulvang.

– Det er stort for meg og Emil, og så er det artig for Varden, som er en fantastisk flott klubb, sier nevøen til den litt mer kjente Vegard Ulvang.

Det ble NM-gull foran Byåsen, som måtte klare seg uten en syk Johannes Høsflot Klæbo. Etter gullet fikk Emil Iversen spørsmål om Klæbo og hvordan unggutten skal greie å bli god både på de korte og lange distansene.

– Det er ikke til å stikke under en stol at han nok har vært litt dårligere på distanse i år enn i fjor, og jeg har sagt hva jeg tror er årsakene til at jeg selv har tatt steg på distanse. Det er mye på grunn av laget. Vil Johannes bli bedre på distanse, er det ingen tvil: Han vil være i trygge hender på allroundlaget. Jeg hadde aldri blitt så god som jeg er nå uten den matchingen på intervaller, sier Iversen.

Han kommer med denne klare oppfordringen til Klæbo:

– Jeg tror at tiden er inne for Johannes til å bytte lag. Jeg vil veldig gjerne ha ham inn på laget mitt, og det har jeg sagt til ham. Han har jo ikke førerkortet, så jeg har tilbudt meg å kjøre ham til alle samlinger, helt gratis, sier Iversen med et smil.

Mariann Dybdahl

Byåsen i gullstriden

Byåsen med Didrik Tønseth tok teten under herrenes NM-lagsprint på Lygna. Han sendte ut Fredrik Riseth i ledelse ved veksling.

Etter to etapper var Asker med Harald Østberg Amundsen og Erland Kvisle i tet. Men fortsatt var det helt jevnt. Etter tre etapper ledet Lillehammer (Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl) foran Byåsen.

Foran den femte etappen var det imidlertid Røa med Karstein Johaug og Martin Johnsrud Sundby som hadde tatt ledelsen. Men det var hele syv lag som fortsatt var med i seierskampen.

Ved veksling foran sjette og siste etappe ledet Byåsen foran Voss (Sjur Røthe og Vebjørn Turtveit) og Varden Meråker (Jørgen Sæternes Ulvang og Emil Iversen).

Emil Iversen banket til i den siste bakken, men Riseth fra Byåsen hang godt med. Riseth hadde erstattet en syk Johannes Høsflot Klæbo. Iversen var best i spurten og sikret NM-gullet til Varden Meråker. Byåsen tok sølv, og Voss tok NM-bronse.

– Jeg hadde veldig gode ski og følte meg bra. Kun gull var godt nok. Johannes er ikke her, og det hadde jo vært artig med en duell med han. På papiret burde jeg være den beste på denne distansen. Jeg tok ikke lett på det, men hvis jeg holdt meg på beina og gjorde jobben så skulle det være gode muligheter til å ta gullet, sier Iversen.

Fakta: NM langrenn torsdag, lagsprint NM langrenn del 2 i Lygna torsdag, lagsprint klassisk stil: Menn: 1) Varden Meråker 18.34,61 (Jørgen Sæternes Ulvang, Emil Iversen), 2) Byåsen 0,43 sek. bak (Didrik Tønseth, Fredrik Riseth), 3) Voss 8,02 (Sjur Røthe, Vebjørn Turtveit), 4) Lillehammer 14,42 (Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl), 5) Asker 15,13 (Harald Østberg Amundsen, Erland Kvisle), 6) Søre Ål 15,47 (Vebjørn Hegdal, Petter Stakston), 7) Røa 26,73 (Karsten Johaug, Martin Johnsrud Sundby), 8) Strindheim 47,46 (Håkon Skaanes, Even Northug), 9) Heming 50,00 (Harald Astrup Arnesen, Kasper Stadaas), 10) Bækkelaget 2.-lag 58,29 (Harald Ihlebæk, Anders Sørensen). Kvinner: 1) Gjøvik 21.50,55 (Tuva Bakkemo, Ingvild Flugstad Østberg), 2) Heming 4.79 sek. bak (Martine Engebretsen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen), 3) Oppdal 14,79 (Kari Øyre Slind, Silje Øyre Slind), 4) Øystre Slidre 34,58 (Maren Wangensteen, Mari Eide), 5) Varden Meråker 40,42 (Anniken Jørgensen, Kathrine Rolsted Harsem), 6) Konnerud 42,76 (Barbro Kvåle Trømborg, Kristine Stavås Skistad), 7) Asker 48,69 (Elene Rise Johnsen, Hedda Østberg Amundsen), 8) Byåsen 49,70 (Hanne Wilberg Rofstad, Julie Myhre), 9) Lillehammer 54,98 (Marthe Bjørnsgaard, Magni Smedås), 10) Gjerdrum 1.54,87 (Elise Antonsen, Maiken Caspersen Falla).

Sølv ikke noe nederlag

– Vi hadde en plan om at jeg skulle gå hardt og forhåpentlig gi ham et lite forsprang så han kunne starte rolig på sine etapper. Det gikk veldig bra i semifinalen og sånn høvelig i finalen. Å matche Emil på oppløpet er tøft, det. Han er en høvelig bra skiløper han også, sier Didrik Tønseth.

Han peker på at Byåsen bare ble nummer ni i fjor med Fredrik Riseth og Johannes Høsflot Klæbo.

– Det var bra at jeg fikk komme inn og rydde opp, sier Tønseth med et smil.

Makker Fredrik Riseth var også fornøyd.

– Det føles ikke som et tap. Jeg er veldig fornøyd med at jeg var den eneste som klarte å følge Emil på slutten, sier han.