Emil Iversen spurtet Varden Meråker til NM-gull

– Jeg har vist før at jeg kan prestere på denne distansen, og Jørgen ga meg et godt utgangspunkt. Alt annet enn gull hadde vært nederlag, sa Emil Iversen til NRK etter at Varden Meråker tok NM-gullet på herrenes lagsprint.

Makkeren hans var Jørgen Sæternes Ulvang.

– Kjempedag for min del, og Emil så pigg ut, sa nevøen til den litt mer kjente Vegard Ulvang.

Manglet eneren Klæbo

Byåsen med Didrik Tønseth tok teten under herrenes NM-lagsprint på Lygna. Han sendte ut Fredrik Riseth i ledelse ved veksling.

Etter to etapper var Asker med Harald Østberg Amundsen og Erland Kvisle i tet. Men fortsatt var det helt jevnt. Etter tre etapper ledet Lillehammer (Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl) foran Byåsen.

Foran den femte etappen var det imidlertid Røa med Karstein Johaug og Martin Johnsrud Sundby som hadde tatt ledelsen. Men det var hele syv lag som fortsatt var med i seierskampen.

Ved veksling foran sjette og siste etappe ledet Byåsen foran Voss (Sjur Røthe og Vebjørn Turtveit) og Varden Meråker (Jørgen Sæternes Ulvang og Emil Iversen).

Emil Iversen banket til i den siste bakken, men Riseth fra Byåsen hang godt med. Riseth hadde erstattet en syk Johannes Høsflot Klæbo.

– Kjempebra med sølv

Iversen var best i spurten og sikret NM-gullet til Varden Meråker. Byåsen tok sølv, og Voss tok NM-bronse.

– Det er kjempebra med sølv. Målet var å ta medalje, og det klarte vi selv uten Klæbo, sa Didrik Tønseth til NRK.