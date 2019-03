Johaug vant sekundstrid i NM: – Det er brutalt

Therese Johaug var først ut av favorittene med startnummer 182 og måtte sette standarden for blant andre Ingrid Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Jenta fra Dalsbygda satte høy fart fra start og etter 2,2 kilometer ledet Johaug med kun 2,9 sekunder da Østberg passerte samme mellomtid. Men bak kom Astrid Uhrenholdt Jacobsen og passerte 1,7 sekunder foran Johaug.

Dermed var det duket for en skikkelig sekundstrid om NM-medaljene.

Johaug gikk først i mål på tiden 12.14,6.

– Det er brutalt. Fem kilometer er bånn pinne fra start. Jeg synes jeg gjorde et godt løp, men jeg vet Ingvild kommer bak, sa Johaug til NRK kort tid etter å ha gått i mål.

Få minutter senere passerte Østberg mållinjen 3,8 sekunder bak Johaug. Men Østberg deppet ikke for at gullet glapp med få sekunder.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er nærme, så man tenker på alle stedene man kunne hentet sekunder. Men det samme hadde det vært for Therese dersom hun hadde kommet tre sekunder bak meg. 3,8 var veldig nærme, men jeg er vant til det i år, sa en smilende sølvmedaljevinner til NRK.

Da Uhrenholdt Jacobsen nærmet seg mål ble det tydelig at 32-åringen hadde startet for hardt. Det endte med en tredjeplass, 16 sekunder bak Johaug.

Hele 290 utøvere stilte til start på fem kilometeren. Det gledet NM-vinneren.

– Det er helt rått. Jeg har aldri gått ett skirenn mot 290 jenter. Det er skikkelig moro å se at det gror godt under oss, og det er utrolig viktig at det kommer opp noen arvtakere til meg o de andre jentene på laget.