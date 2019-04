Først så han ut til å bli Ranheim-helt. Så kom feilen som ødela kvelden

LILLESTRØM: LSK – Ranheim 2–1 (1–0): Etter 50 minutters spill headet Ranheims sentrale midtbanespiller de blå tilbake i kampen, etter en 1. omgang i gult og svart.

Ti minutter senere trøblet samme mann med mottaket etter et vanskelig utspill fra Even Barli.

Dermed reiser Ranheim hjem fra Romerike uten poeng – og har dermed fått en trang start på «det vanskelig andreåret» i eliteserien.

Løpende mellom

Utgangspunktet foran oppgjøret søndag var svært enkelt: Ranheim skulle absolutt «hatt med seg noe» fra Åråsen, etter hjemmesmellen mot Tromsø sist.

At snøbanen i fjæra var erstattet av en potetåker passet riktignok ikke trener Svein Maalen og hans menn optimalt, all den tid laget aller helst holder ballen på bakken. Men Ranheim vant på aprilføre på Åråsen i 2018, den gang etter å ha tatt ordentlig tak i duellkrigen, og hvor Mads Reginiussen ble matchvinner.

Denne gangen, derimot, ble Ranheim-kapteinen stort sett løpende mellom de første 45. Og han var ikke alene.

I løpet av de seks første minuttene hadde Ranheim-midtbanen blitt tilskuere til to farlige LSK-overganger – som også skulle bli det frempeket det så ut som.

Jo, Micke Karlsen vant en del av sine dueller på topp, og duoen Kvande/Furu holdt bra stand i luftrommet foran egen 16-meter.

Men i de rene én-mot-én-duellene ... Der var det stort sett kanarigult.

Og etter kvarteret smalt det.

Superveteran Frode Kippe gjorde som han har gjort siden 90-tallet – han lempet ballen inn i feltet fra sin stopperplass. Et par tapte dueller og en tellefeil senere var Thomas Lehne Olsen plutselig kliss alene med Even Barli.

1–0.

Det neste kvarteret fortsatte det, og både høyreback Mats Haakenstad og midtbanemann Alex Dyer hadde hver sin avslutning som sneiet Barlis målstolper.

– Det humper og spretter litt, men det er mulig å spille utpå her. Men vi skaper litt lite. Så får du se i 2. omgang hva vi har snakket om i pausen, oppsummerte Daniel Kvande til Eurosport på vei inn i garderoben.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

To avgjørende situasjoner

Midtstopperen håpet naturlig nok på bot og bedring, og én ting skal de blå ha for: Der laget ble regelrett kjempet ned de første 45, var det langt jevnere nå.

Fem minutter inn i omgangen svarte også Kvande på pausepraten, da en corner signert stopperen fant Valla Dønnem på bakre stolpe.

Hodestøtet var kontant – 1–1.

Men, i det Ranheim egentlig var i ferd med å ta over kampen, smalt det andre veien igjen.

En vanskelig Even Barli-igangsetting hjalp ikke Valla Dønnem, men flikken fra den ellers stødige midtbanesentralen kunne også ha vært unngått.

Én LSK-pasning senere var nemlig Lehne Olsen igjen alene med Barli.

Reprise fra 1. omgang – og 2–1.

Skarsem og Reginiussen

Så er det naturlig nok surt for Ranhiem-trener Svein Maalen og co. at avslutningen til Olaus Jair Skarsem rett etter baklengsmålet gikk fem centimeter utenfor i stedet for inn.

Og også at Mads Reginiussens skudd midtveis i omgangen suste rett utenfor.

Men de blå maktet aldri å skape sjansene som krevdes mot slutten av oppgjøret.

Dermed ebbet oppgjøret ut i 2–1. Dermed har Ranheim fått en tøffest tenkelig start på 2019.

NB! Lillestrøm fikk for øvrig sin første seier over Ranheim siden 9. oktober 1955 (!) Så hører det vel med til historien at klubbene kun har møttes to gang siden den gang – i fjor.