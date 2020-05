Viktige bundesligapoeng for Nordtveit og Ryerson

Håvard Nordtveit var sist på et baklengsmål og laget straffespark, men hjalp Hoffenheim til den første seieren på åtte kamper da Köln ble slått 3–1.

Christoph Baumgartner og Hoffenheim feirer scoring. Foto: POOL / Reuters

Nordtveit ble byttet inn på stillingen 3–0 til hjemmelaget like etter at Benjamin Hübner ble utvist med to gule kort. Det gikk ikke bare hans vei, men til slutt kunne han sammen med lagkameratene juble for seier.

I det 60. minutt var han uheldig da Florian Kainz' skudd sneiet ham og utmanøvrerte keeper. Dermed øynet gjestene håp om et comeback. Det håpet vokste da Nordtveit i det 76. minutt forårsaket straffespark da armen hans traff ballen. Han fikk gult kort, og Mark Uth la ballen til rette på 11-metersmerket.

OIiver Baumann kastet seg til venstre og reddet, og Nordtveit brøt nesten smittevernreglene da han bøyde seg over ham for å gratulere.

Christoph Baumgartner (2) og Steven Zuber scoret målene for Hoffenheim, hjulpet av at Köln-spiller Sebastiaan Bornauw ble utvist halvveis i første omgang.

Union holdt unna

Også Julian Ryerson kunne glede seg over poeng onsdag. Han spilte hele kampen for Union Berlin da det ble 1–1 mot Mainz i et viktig bunnoppgjør.

Marcus Ingvartsen utlignet for hovedstadslaget med et frispark etter at Bote Baku hadde gitt Mainz en tidlig ledelse.

Robert Andrich ble utvist før pause, og Union måtte spille hele 2. omgang i undertall. Laget ble presset, men holdt unna.

Rösler-seier

Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf kom under mot Schalke da Weston McKennie scoret tidlig i 2. omgang, men to mål med fem minutters mellomrom ved Rouwen Hennings og Kenan Karaman gjorde at Rösler kunne juble for tre viktige poeng.

Schalke fikk sitt tredje strake tap etter pausen og har nå rundet ti kamper uten seier.

Fortuna Düsseldorf er fortsatt på kvalifiseringsplass, men nå fem poeng foran Werder Bremen på nedrykksplass. Opp til Mainz er det bare ett poeng.

Union Berlin er på sin side fire poeng foran Fortuna.

Hoffenheim er oppe på 7.-plass.