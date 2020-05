Svensk langrennsløper tilbake etter skademareritt: – Lå tre måneder i fosterstilling

Den svenske langrennsprofilen Hanna Falk (30) gjør et nytt forsøk på å komme tilbake i verdenseliten. For ni måneder siden så alt helt mørkt ut for henne.

Hanna Falk på verdenscuppallen i Toblach i januar 2017. Foto: Andrea Solero, ANSA / AP / NTB scanpix

Som 20-åring slo Falk gjennom og vant to renn i verdenscupen. Det er uvanlig med så unge vinnere i den idretten.

Så gikk det nesten åtte år før seier nummer tre kom i 2018. Fjoråret ble ren krise. Et virus satte henne ut av spill på våren. Så slo ryggen seg helt vrang i september.

– Jeg lå i fosterstilling i tre måneder. Så jeg har hvilt nok. Det var et skittår, sier Falk til Expressen.

Hanna Falk hadde et elendig 2019, men vil nå tilbake i verdenstoppen i langrenn. Her har hun tatt seg helt ut etter sprintfinalen under OL i 2018. Foto: Carlos Barria, Reuters / NTB scanpix

Nå håper hun at problemdosen er brukt opp og at VM-sesongen (Oberstdorf) blir en suksess.

– Det var som å begynne med alt en gang til. Målet var først å komme tilbake til en vanlig hverdag, føle seg bra og sove om natten.

Det klarte hun, og hun kom seg med i verdenscupsprinten på Konnerud i mars i år.

– Jeg vil tilbake i toppen, kjempe om seirer og plasser på seierspallen i verdenscupen. Det er det som driver meg. Jeg ikke ferdig i skisporet, sier Falk.

Det er helt uklart hvordan sesongen blir i langrenn. Koronapandemien gjør det meste uavklart.

