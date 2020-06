Norsk landslagsspiller demonstrerer for Floyd i Washington: – Uaktuelt ikke å gjøre noe

Den norske fotballspilleren Ola Kamara har engasjert seg aktivt i protestene mot rasisme i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ola Kamara i kamp for DC United. Foto: Tommy Gilligan / NTB scanpix

NTB

– Jeg dro til byen for å vise min støtte til demonstrantene, og avsky mot et system som opp gjennom historien har forsterket vold, misbruk og raseprofilering. Det samme systemet har beskyttet dem som har drept svarte mennesker med straffrihet, sier Kamara til NRK.

Kamara spiller for MLS-laget DC United, som er hjemmehørende i Washington. Han var på banen i begge seriekampene før koronaviruset satte en stopper for videre spill. Han ble værende i USA etter at landet ble stengt ned.

Han sier han reagerte med sinne og frustrasjon da han første gang så videoen av pågripelsen av Floyd. Politimannen som satte kneet i Floyds nakke i Minneapolis er siktet for drap.

– Neste dag så jeg den igjen, denne gangen fylte tårekanalene seg opp. Idet han sa «I can't breathe», så slet jeg selv med å puste, forteller Kamara.

Han forteller at han lytter mye til lagkameratenes historier om rasisme og frustrasjon over det amerikanske systemet.

– Det gjør meg utrolig trist at det er sånn. Jeg ønsker aktivt å bidra til endringene.

Kamara har spilt 17 landskamper for Norge og scoret sju mål.

NBA-stjerner marsjerte for George Floyd

Superstjernen Stephen Curry og flere av hans lagkamerater fra Golden State Warriors deltok onsdag i en fredelig demonstrasjon mot politivold i Oakland.

Curry var blant dem som ropte navnet til Floyd da andre demonstranter ropte «Si navnet hans!».

Stjernespilleren gikk sammen med lagkameratene Klay Thompson, Kevon Looney og Damion Lee i demonstrasjonen mot drapet på afroamerikanske George Floyd, som døde etter at en hvit politimann under en pågripelse 25. mai satte kneet mot nakken hans i mange minutter.

Demonstrasjonen fant sted i samme område som klubben har hatt parademarsjer etter de tre NBA-mesterskapene klubben har vunnet i løpet av de siste fem sesongene.

Floyd ble pågrepet etter å angivelig ha forsøkt å kjøpe sigaretter med en falsk pengeseddel.

Chauvin, som ble sparket, ble først siktet for uaktsomt drap. Onsdag ble siktelsen skjerpet til det som tilsvarer forsettlig drap