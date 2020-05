Molde senket av to dødballmål

Regjerende seriemester Molde måtte se seg slått av 1.-divisjonsklubben Sogndal.

Leke James utlignet for Molde, men på tampen slo Sogndal til igjen og vant 2–1 på Aker stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

NTB

Molde - Sogndal 1–2

Kristoffer Hoven sendte gjestene i ledelsen på corner like før pause. Scoringen kom mye takket være svakt keeperspill av Alex Craninx.

Leke James sørget for balanse i regnskapet med et flott volleyskudd halvveis ut i andre omgang. Nigerianeren banket innlegget til Erling Knudtzon i mål.

Men gjestene var ikke ferdig for dagen. Ti minutter før slutt steg Per-Magnus Steiring til værs på nok et hjørnespark, og han stanget inn den avgjørende 2-1-scoringen for Sogndal. Molde-keeper Oliver Petersen ropte på frispark, men klarte ikke å overbevise dommer Bendik Haarberg.

Ola Brynhildsen fikk tillit fra start i sin første oppvisning i Molde-trøya etter overgangen fra Stabæk. Unggutten hadde et skudd i nettveggen, noe som var vertenes største sjanse før pause.

