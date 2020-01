Langrenn direkte: Johaug starter med kjempeluke

Slik starter de

Therese Johaug vant gårsdagens 10 kilometer i suveren stil, og starter hele 33 sekunder foran Natalija Neprjajeva. Bak henne følger Heidi Weng, 40 sekunder bak Johaug.

Neste norske er Ragnhild Haga, 49 sekunder bak, og deretter Ingvild Flugstad Østberg, 50 sekunder bak. Julie Myhre går ut med startnummer 15, nesten halvannet minutt bak Johaug, med Magni Smedås like bak. Hedda Østberg Amundsen og Anne Kjersti Kalvå er de siste norske, over to minutter bak.