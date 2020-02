Ødegaards Real Sociedad møter lilleputt i cupsemifinalen

Martin Ødegaard og Real Sociedad skal ut i to semifinalekamper mot overraskelseslaget Mirandés i den spanske cupen.

Martin Ødegaard skal spille semifinale i den spanske cupen. Der møter Real Sociedad Mirandés. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Det ble klart under fredagens trekning i Madrid.

Martin Ødegaard og Real Sociedad imponerte med å slå Real Madrid 4-3 på bortebane i torsdagens kvartfinale i den spanske cupen. Der noterte Ødegaard seg for kampens første scoring, mens lagkamerat Alexander Isak ble kampens store spiller med to mål på to minutter.

2.-divisjonslaget Mirandés slo ut Villarreal i sin kvartfinale. De har også slått Sevilla og Celta.

Den andre semifinalen går mellom baskerklubben Athletic Bilbao og Granada. Athletic Bilbao overrasket med å slå ut Lionel Messi og Barcelona, mens Granada slo regjerende mester Valencia i kvartfinalen.

Semifinalerunden er eneste runde med hjemme- og borteoppgjør. Kampene spilles 12.- og 13. februar og 4.- og 5. mars. Real Sociedad har hjemmekamp først.

Finalen går i Sevilla 18. april. Der skal finalen spilles også de neste tre årene.

I fjor var det Valencia som stakk av med seieren i den spanske cupen etter å ha slått Barcelona 2-1 i finalen. Dette er første gang på ti år at verken Barcelona eller Real Madrid er i semifinalen.

