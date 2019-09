Johaug om friidretts-EM: – Akkurat nå er det grønt lys

Langrennsstjernen imponerte friidrettsfolket da hun løp inn til NM-gull på 10.000 meter på Hamar i begynnelsen av august. Vinnertiden 32.20,87 var ny mesterskapsrekord og den femte beste tiden av en norsk kvinne noensinne.

Johaug var i tillegg kun halvminuttet bak kravet til høstens friidretts-VM i Doha. Det har gitt blod på tann. Da NTB møter Johaug under langrennslandslagets treningsleir i franske Font Romeu, er 31-åringen klar på at hun er innstilt på å satse mot 10.000-meteren under neste års friidretts-EM.

– Akkurat nå er det grønt lys, sier Johaug og legger ikke skjul på at det pirrer å bringe klarhet hvor fort hun kan løpe en 10.000 meter med optimale forberedelser og litt tilpasset trening i forkant.

– Det hadde vært moro å prøve å løpe enda fortere, og jeg kjenner at når jeg nå har holdt på lenge med langrenn, ga det meg veldig mye å prøve å løpe friidrett. Også med tanke på motivasjonen min og det å ha noe annet å tenke på, sier langrennsstjernen.

NM terrengløp

Til NRK bekrefter Johaug at hun allerede i høst tar sikte på å måle krefter med friidrettseliten på ny. NM i terrengløp lang løype går i Oslo 13. oktober. Der akter 31-åringen å være med.

I så fall følger hun i fotsporene til langrennskollega Didrik Tønseth som i fjor høst ble norgesmester på samme distanse.

Johaug understreker samtidig at gjestevisittene i friidrettsmiljøet blir et biprosjekt som ikke skal gå utover langrennssatsingen.

– Det viktigste er at det ikke tar all fokus. Jeg skal fortsette med langrennstrening med styrke og rulleskiøkter og den biten der, og så blir det bare å gjøre om enkelte intervaller og andre økter inn mot en 10.000 meter i EM. Jeg har sagt til meg selv at det ikke skal bli «all in» på friidrett.

– Når må du ta en beslutning på om det blir satsing mot friidretts-EM?

– Jeg har ikke peiling. Det må bli etter skisesongen neste år. Jeg tar det hele med knusende ro og ser litt an om jeg har den samme lysten da som nå, smiler 31-åringen.

Berit Roald / NTB scanpix

Spesifikke økter

I forkant av NM-gullet på Hamar i forrige måned hadde hun knapt løpt på bane. I tillegg hadde Johaug smadret sin egen løyperekord i Lysebotn Opp tre dager før 10.000-meteren.

Foran en eventuell start i neste års friidretts-EM må det naturlig nok helt andre forberedelser til.

– Jeg må ha mer spesifikke økter tidligere neste år, som gjør det mulig å løpe EM. Jeg må ha fartsøkter på bane, fastslår Johaug.

Hun er ikke bekymret for at langrennsledelsen vil sette ned foten for EM-prosjektet.

– Jeg tror jeg har veldig støtte hos trenerne og folk rundt meg. Jeg tror de synes det er veldig moro, smiler Dalsbygda-jenta.

Iversen positiv

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter at han ikke ser noen problemer med at Johaug løper EM. Han tror 31-åringen har mye mer inne enn hun viste på Hamar.

– Nei. Hun kan bare stille på en 10.000 meter der. Det er stygt å si det, men det løpet hun gjorde i NM var en treningsøkt for henne, sier han til NTB.

Han frykter ikke at langrennssatsingen blir skadelidende.

– Skal hun være med i EM, vil hun nok ha noen økter i forkant som er tilpasset det, men jeg tviler på at hun takker nei til landslagsplass i langrenn for å satse friidrett. Da vil jeg slå i bordet, for å si det sånn, ler Iversen.