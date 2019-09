Vålerenga – Rosenborg 1–1

VALLE: Det klinger litt ekstra når Vålerenga og Rosenborg barker sammen. Oslo mot Trondheim. To lag med stolte tradisjoner fra hvert sitt sted i landet.

Hjemmelaget sto før kampen uten seier på de fem første kampene etter sommerpausen. Rosenborg, med stort fokus på Champions League-kvalifisering de siste ukene, hadde gått syv kamper uten tap i serien. Etter en håpløs sesongstart er trønderne blitt en medaljekandidat igjen.

To kontraster på papiret. Men i disse oppgjørene legges form til side. Hver duell betyr noe ekstra.

Og det fikk man se på banen. Til gagns.

I første omgang kunne det se ut til at Rosenborgs David Akintola med vilje plantet en albue i hodet til Vålerengas Sam Adekugbe. Like etterpå ble Mike Jensen utvist etter en tofotstakling i høy fart.

Etter to fantastiske langskudd endte det 1–1 i hovedstaden.

– Jeg ville knuse ham

Allerede før det var gått ti minutter hadde Vålerenga skapt to gode muligheter. Klanen svarte med å synge «Rosenborg er ræva» fra den ene kortsiden.

Men så smalt det bokstavelig talt. Etter 20 minutter oppsto situasjonen mellom Akintola og Adekugbe. Rosenborg-spilleren plantet albuen i bakhodet til Vålerengas venstreback.

– Jeg kan ikke begripe annet enn at det er med vilje, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Han fikk støtte fra sin sidekommentator. Begge konkluderte med at det burde vært et «soleklart» rødt kort til Rosenborg-spilleren.

– Det virker som en ren hevnaksjon fra Akintola. Fryktelig unødvendig og stygt, sa ekspertkommentator Tor-Ole Skullerud.

Høyrekanten hadde vært i en tøff duell med Vålerengas venstreback kun få minutter tidligere. Like etter situasjonen var duoen på nytt i en amper situasjon. Adekugbe dyttet Akintola over sidelinjen. Rosenborg-spilleren falt over en fotograf, som ble liggende.

– Jeg ville knuse ham, sa Adekugbe til Eurosport i pausen.

Berit Roald / NTB scanpix

– Ikke med vilje

Etter kampen sto Adekugbe og Akintola smilende i pressesonen. Begge tok hverandre i hånden, og var klar på at situasjonen oppsto i kampens hete.

Akintola var også klokkeklar på at han ikke planten albuen med vilje.

– Det var ikke med vilje. Det var en situasjon som skjedde raskt. Jeg så at jeg traff ham, nå har jeg snakket med ham og sagt unnskyld, sier Akintola.

Dommer Rohit Saggi mener han gjorde en feil i situasjonen. Etter å ha sett den på video konkluderte han med at det burde vært rødt kort.

Adekugbe ville ikke utelukke om det var med vilje eller ikke. Selv kom han også med en innrømmelse.

– Kanskje det var med vilje, men jeg gjør også ting i kamper jeg ikke er stolt over. Jeg har sparket noen med vilje før, så ingen av oss er alltid helt ærlige, fleipet canadieren.

Han forteller at han hadde den første situasjonen i baktankene da han ga Akintola en dytt ved sidelinjen. Men nå ønsker begge heller å se fremover.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Jensen så rødt

Ti minutter etter albuesituasjonen fikk derimot publikum se det røde kortet. Mike Jensen stupte inn i en duell med Matthías Vilhjálmsson. Ved første øyekast kunne avgjørelsen fra Saggi se streng ut.

Reprisen viste derimot at dansken kom i høy fart med to strake bein.

– Det var masse god vilje utpå her, men så gikk det litt for vilt for seg et par ganger. Jeg synes det var en bra fotballkamp, sa RBK-trener Eirik Horneland da han ble spurt om kampens mange omdiskuterte situasjoner.

Etter utvisningen skjedde det mye. Finne, en av første omgangens beste spillere, fikk nok en gang rom på venstrekanten. Denne gangen dro han seg innover i banen, og sendte av gårde et skudd. Ballen gikk i tverrliggeren og ut. Det var uten tvil den største sjansen de første 45 minuttene.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Frispark-kanon

Selv med ti mann stilnet Rosenborg hjemmefansen. Drøye ti minutter ut i andre omgang fikk trønderne frispark på rundt 25 meter. Vegar Eggen Hedenstad stilte seg opp. Høyrebacken beskrives ofte som en frisparkekspert, og det med rette.

På nydelig vis skjøt han over Vålerenga-muren, og bak en utspilt Kristoffer Klaesson.

Men det var flere som ville vise frem skuddfoten. Vålerenga-unggutten Christian Borchgrevink, som hadde kommet inn i første omgang, klinte til fra hjørnet av sekstenmeteren – via Birger Meling. Det var nok til å sette ut André Hansen, selv om keeperen fikk hendene på skuddet.

På overtid headet Vilhjálmsson en corner i stolpen. Men det ble bare nesten for hjemmelaget. Rosenborg beholder fjerdeplassen på tabellen, Vålerenga er nå nummer åtte.

– Jeg er stolt av gutta. De står opp i dueller etter å ha hatt en tøff periode. Vi viser oss frem slik vi ønsker. Vi gjør nok til å få med oss tre poeng. Alt i alt er det en stor fremgang fra det vi har gjort tidligere, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Marerittmotstander

Rosenborg må anses som en marerittmotstander for Vålerenga. Oppgjørene har en tendens til å være tøffe og innholdsrike. Søndag kveld var intet unntak.

Det er nå nærmere åtte år siden sist Vålerenga slo hvittrøyene fra Trondheim i en seriekamp. Datoen var 25. september 2011. André Muri ble matchvinneren i 1–0-seieren på Ullevaal stadion.

Siden har det gått 16 kamper i serien mellom lagene. Fem har endt uavgjort, 11 har endt med Rosenborg-seier. Vålerenga vant riktignok på Lerkendal i cupen i 2017.

Kveldens resultat gjør derimot statistikken enda verre for Vålerenga.