Han har spilt for Brann og Fana. Nå er bergenseren klar for ny klubb.

Det melder Budstikka.

Den 30 år gamle bergenseren spilte for Brann fra 2007 til 2011. I den perioden var han også utlånt til Fana og Alta.

Han har siden hatt opphold Sandefjord og Tønsberg, før han signerte for Hobro i 2017. Nå melder han altså overgang til Stabæk, etter at kontrakten hans med den danske klubben løp ut.

– Etter over to år i Danmark føles det godt å vende hjem, og jeg har et sterkt ønske om å spille for Stabæk, sier Amankwah til Budstikka.

Nå skal han forsøke å hjelpe Stabæk opp fra nedrykksplass til trygg grunn.