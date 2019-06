Askøyværingen skal delta i storrittet for første gang. Også Guillaume Martin, Aimé De Gendt, Xandro Meurisse og Andrea Pasqualon er meldt klar av Wanty-Goubert.

– Jeg er kjempehappy nå. Det er farlig å ha for høye mål, så jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har hatt det som mål hele livet. Det har nok vært mer en drøm for meg enn et mål, sier Eiking til procycling.no.

Han har kjempet hardt for plass i Touren, og nylig ga askøyværingen uttrykk for at han trodde han måtte fullføre Critérium du Dauphiné tross sykdom for å ha en sjanse på Tour de France-deltakelse. Fullføre klarte 24-åringen ikke, men Tour-billett ble det likevel.

– Jeg fikk beskjeden i går. Jeg hadde på følelsen at jeg skulle være med, men du blir selvsagt lettet når sjefen ringer deg opp og bekrefter at du er tatt ut, sier han.

Teamsjef Jean-François Bourlart forklarer uttaket slik til Procycling.

– Eiking har vist ved flere anledninger at talentet hans kan føre ham helt til topps. Han reiste hjem fra Dauphiné med sykdom, men hans prestasjoner ukene i forkant overbeviste oss om at han har kaliberet som trengs for å skinne under Tour de France.

Det blir dermed høyst sannsynlig minst fem norske ryttere på startstreken i årets Tour de France. Det er flere enn noen gang tidligere.

Foruten Eiking ligger Alexander Kristoff (UAE), Sven Erik Bystrøm (UAE), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) og Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) godt an med tanke på en plass i Touren.

(©NTB)