LSK-spilleren fikk omdiskutert rødt kort mot Viking. Nå har han fått sin straff.

Sheriff Sinyan får én kamp karantene etter å ha blitt utvist for en felling av Viking-spiss Tommy Høiland i første omgang i oppgjøret mellom Lillestrøm og Viking.

Underveis og etter kampen var det store protester, og etter kampen ble avgjørelsen omtalt som «fryktelig» av Jesper Mathisen.

Saken ble diskutert i disiplinærkomiteen, og det ble enstemmig vedtatt at Sinyan må sone førstkommende seriekamp.

– Det skal ganske mye til før man fjerner en karantene. Vi har i utgangspunkt lagt til grunn det som står i dommerrapporten, og så videobildene av situasjonen, sier nestleder i komiteen Andreas Ringstad.

FÅTT MED DEG DENNE? Tilskuere skulle ta Høiland: – Jeg ble ikke redd

Se situasjonen fra 0:45 i videovinduet under.

Må sone mot Brann

I dommerrapporten til Dag Vidar Hafsås står det at Sinyan fratar Tommy Høiland en klar scoringssjanse.

– Basert på tidligere praksis så mener vi at det er riktig med én kamp karantene. Som sagt er terskelen svært høy for å gå inn og omgjøre vurderingen, fortsetter Ringstad.

Sinyan vil være tilgjengelig i cupkampen mot Strømmen, men må sone neste helgs kamp mot Brann på Brann stadion.

Sportslig leder i Lillestrøm Simon Mesfin sier at straffen er forventet, men de mener fortsatt at kortet er feil.

– Vi mener jo at det ikke er frispark, og i hvert fall ikke rødt kort. Men når dommeren er så sikker i sin sak er det lite vi får gjort. Vi er skuffet over at vi har med en dommer å gjøre som ikke overhodet åpner for at han kan ha gjort feil, sier Mesfin.

Raufoss-spiller fikk streng straff

Skjermdump, Eurosport

Den store snakkisen i OBOS-ligaen forrige helg var Emile Noe Djadjos stempling på Ull/Kisa-spiller Martin Trøen. Djadjo ble umiddelbart vist det røde kortet av Sivert Amland. Nå har NFF bestemt for å gi lengre straff enn tre kamper.

– Det ble diskutert strengere straff, og det var en sak vi brukte lengre tid på en normalt. Det har med alvorlighetsgraden, men til syvende og sist landet vi på fire kamper og det var en enstemmig avgjørelse, forklarer Ringstad som uttaler seg på vegne av disiplinærkomiteen.