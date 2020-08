To norske klubber trekker seg fra spill i Europa

Håndballklubbene ØIF Arendal og Haslum har valgt å trekke seg fra den nystartede Europaligaen. Årsaken er viruspandemien og dens konsekvenser.

André Lindboe (t.v) og Martin Lindell i kamp for ØIF Arendal forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen

Det melder ØIF Arendal i en pressemelding torsdag kveld. Det europeiske håndballforbundet (EHF) har fått formell beskjed og har også meldt om beslutningen.

Kristianstad fra Sverige og Azoty-Pulawy fra Polen, som skulle møtt henholdsvis ØIF Arendal og Haslum i 1. kvalifiseringsrunde 29./30. august og 5./6. september, er tildelt walkover til neste runde.

– Håndball er viktig, men ikke like viktig som liv og helse. Vi har mange spennende kamper å se frem til i serien og gleder oss stort til å begeistre vårt norske publikum på best mulig vis gjennom den, sier Tom-Eirik Skarpsno og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i en felles uttalelse. De er daglig leder i henholdsvis Haslum og ØIF Arendal.

Tom-Erik Skarpsno er daglig leder i Haslum. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Smittevernhensyn, risikoen for klubbenes økonomi og de strenge norske reglene for utenlandsreiser under pandemien legges til grunn for beslutningen.

– Vi ønsker ikke å utsette våre spillere, deres familier, vårt publikum eller noen andre for en unødvendig risiko for spredning og smitte av koronaviruset.

(©NTB)