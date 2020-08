Svensk stjerneløper skuffet over Northug: – Dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson er skuffet over Petter Northug etter at han ble tatt for råkjøring og oppbevaring av kokain.

Frida Karlsson er skuffet over Petter Northug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er trist, veldig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, skriver 21-åringen i en tekstmelding til Expressen.

Northug skal ha blitt tatt i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 sørgående ved Ullensaker klokken 20.15 torsdag.

Petter Northug har innrømmet oppbevaring av kokain i sitt eget hjem. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet mistenkte at han var ruspåvirket etter at en symptomtest ga utslag for det, og han ble tatt med for å ta blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt, og boligen hans ble ransaket. Der ble det funnet narkotika.

Northug, som tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring, meldte selv om hendelsen i sosiale medier fredag kveld.

Karlsson er med i TV 2-programmet «Landskampen» hvor Northug er programleder. Om programmet sendes som planlagt i høst, gjenstår å se.