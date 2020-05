Slik blir sykkelsesongen: Kristoff prioriterer klassikerne

2020-utgaven av Giro d'Italia og Vuelta a España overlapper hverandre med seks dager. Sykkelhøydepunktene kommer tett utover høsten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Amund Grøndahl Jansen og Alexander Kristoff går en hektisk høst i møte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB-Stian Johnsen og Stian Grythaugen

Det ble klart da Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tirsdag offentliggjorde den reviderte sykkelterminlisten.

De tre Grand Tour-rittene i Frankrike, Spania og Italia bli avviklet i løpet av bare 71 dager, og Giro d'Italia og Vuelta a España kommer til å overlappe slik at ingen kan delta i begge. Flere av de gjeveste endagsklassikerne, de såkalte monumentene, kolliderer også med disse rittene.

UAE-proffen Alexander Kristoff vet ikke per nå om han kommer til å sykle en Grand Tour, men han utelukker langt på vei Giro d'Italia.

– Jeg ønsker å kjøre klassikerne, og da blir det sannsynligvis ikke Giroen, for den kræsjer med Flandern rundt, sier Kristoff til NTB.

– Jeg må kjøre et opplegg der jeg får med meg den uken i Belgia (Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen og Ronde van Vlaanderen). Det er de løpene jeg presterer best i, så da blir det et naturlig sesongmål for meg, legger han til.

Frem og tilbake

Det er tidligere kjent at 2020-utgaven Tour de France er planlagt avviklet fra 29. august til 20. september. Giro d'Italia skal avholdes fra 3. til 25. oktober, og allerede 20. oktober går startskuddet for Vuelta a España. Målgang er 8. november.

Det betyr at rittet kortes ned med én helg. Blant annet er det besluttet at starten ikke kan gå i nederlandske Utrecht, slik planen opprinnelig var.

Omstokkingen av sykkelkalenderen gjør at Tour de France likevel kan bli aktuelt for Kristoff, som i utgangspunktet var plukket ut til å sykle Giroen i stedet.

– Hvis laget vil sende meg til Tour de France, så stiller jeg der. Det kræsjer ikke med de andre løpene jeg deltar i. Men Tour de France er viktigere for laget enn for meg, og laget må velge hvem de skal bygge opp rundt, sier han.

– Alle rytterne får jo løp i høst, og man må bruke alle. Slik sett er vi i en god posisjon fordi vi har så stor stall. Lagene med færre ryttere kan nok få problemer, fortsetter Kristoff om den tettpakkende høstsesongen.

Les også Idrettsdebatten har vært knallhard. Men to dager før beslutningen om eventuell åpning, smilte plutselig alle aktører.

Bianchi-start

Den utsatte sykkelsesongen starter opp med Strade Bianchi 1. august, og det siste enkeltrittet er monumentet Il Lombardia 31. oktober.

De store etapperittene kolliderer også med flere store endagsritt. Liège-Bastogne-Liège går 4. oktober, mens Ronde van Vlaanderen er lagt til 18. oktober. Paris-Roubaix går én uke deretter.

Av sykkelsportens øvrige monumenter går Milano-Sanremo 8. august. Det rittet vant Kristoff i 2014. Han har også vunnet Ronde van Vlaanderen og er regjerende mester i Gent-Wevelgem.

Stavanger-mannen håper på en avklaring rundt høstsesongen i løpet mai.

– Jeg tror det kommer rimelig kjapt. Jeg tror nok lagene har møter nå, og jeg håper å få en plan i løpet av et par uker.

Samtaler

UCI opplyser at både ryttere, lag og arrangører har vært involvert i samtalene som har pågått den siste tiden. Samtidig understrekes det i en pressemelding at datoene som nå foreligger kan måtte endres dersom virussituasjonen tilsier det.

– Vi har satt sammen en solid attraktiv og variert ny terminliste som er så realistisk som mulig, sier UCI-president David Lappartient.

Seks av sykkelrittene som så langt er utsatt, blant dem Sveits rundt, er avlyst og får dermed ingen plass i den reviderte terminlisten.

Sykkel-VM kjøres som planlagt i sveitsiske Aigle-Martigny i perioden 20. til 27. september, altså rett etter Tour de France. Ingen verdenstourritt er lagt i samme periode.

Helgen 20. til 23. august er satt av til nasjonale mesterskap. Årets NM er flyttet og vil bli arrangert på Ringerike.

Også verdens beste kvinnelige syklister innleder sesongen med Strade Bianchi 1. august.