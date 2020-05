Slik blir seriestarten i Eliteserien

Det blir mange lokaloppgjør i de seks første kampene av Eliteserien.

Det blir mange «kortreiste» kamper i starten av sesongen. Her fra Brann-Viking i 2019. Foto: Ørjan Deisz

Torsdag ble det klart at Eliteserien skal starte opp igjen i midten av juni. Ennå er ikke terminlisten for hele serien klar, men de første rundene er satt opp, og det blir «kortreiste» kamper de første seks serierundene.

– Det som ble bestemt i dag, er at den opprinnelige planen legges i skuffen, og at vi har kortreiste kamper de første seks rundene, sier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Fakta Slik er idrettens egne smittevernregler Nif og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder.

Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen.

I tillegg blir spillerne gjenstand for smittesjekk, og de må komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy.

Lokaloppgjør

Det betyr at lag som Viking, Brann og FK Haugesund trolig møtes i løpet av de første ukene med seriefotball. I Møre og Romsdal kan folk se frem til kamper mellom Molde, Kristiansund og Aalesund.

– Når blir resten av serieoppsettet klart?

– Vi jobber for å sette opp resten av kampene, og 16. mai håper vi å lansere en spilleplan. Det er ikke tvil om at samfunnet åpner opp og at vi kan feriere i vårt eget land. 16. juni er det sikkert mulig også for fotballspillere å fly mellom nord og sør, men vi vil være trygge og ha en enkel logistikk rundt det, sier Øverland.

1. divisjon for menn starter med seriespill 7. juli. Også Toppserien for kvinner har oppstart i juli.

Regjeringen ga tillatelse til at Eliteserieklubbene kunne trene som normalt igjen allerede fra i går, men de fleste starter opp i neste uke. Blant annet må fotballens egen smitteveileder følges.

– Klubbene er nå i forberedelsesfasen. Nå skal de ha en gjennomgang av veilederen, og de må rapportere til NFF at de er i stand til å håndtere situasjonen. Det skjer gjennom helgen, slik at klubbene kan starte igjen mandag/tirsdag. Det er et betydelig arbeid som skal gjøres, sier Øverland.

Full serie

Ifølge Øverland skal både Eliteserien og 1. divisjon fullføres i 2020. Det vil si 30 seriekamper før jul og at alle lagene skal møtes hjemme og borte, som et vanlig år.

– Men det er utfordrene å sette opp en plan siden Uefa ikke har lagt sin endelige kalender. Vi får vite mer om dette den 27. mai. Det er mange midtuker og internasjonale perioder som kan stenge for spill av eliteseriekamper.

– Flere klubber, blant annet Viking, har sagt at de vil spille treningskamper. Hva er bestemt om det?

– Nå starter vi med trening, og så tar vi prosedyrene med treningskamper senere. Det blir helt klart treningskamper, men hvordan de skal gjennomføres, må klargjøres. Man kan ikke reise rundt og spille treningskamper, og så ha et strengere regime for serien, sier Øverland.

Det er for eksempel ikke mulig for eliteserielag å spille mot lokale lag fra lavere nivået.