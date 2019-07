For andre dag på rad tok 17-åringen fra Dalsbygda en overlegen seier i Sjtsjutsjinsk i Kasakhstan.

Mens lørdagens seiersmargin var 16,1 poeng, var det hele 36,3 poeng ned til nærmeste konkurrent søndag. Da venter det skryt fra treneren.

– Jeg håper Gyda har veldig lyst til å fortsette å delta i hoppkonkurranser fremover, og jeg kjenner det hadde vært ekstremt interessant å få se henne i en konkurranse med de aller beste jentene i verden. Jeg er helt sikker på at Gyda har stor utvikling av å få matchet seg opp mot de aller beste hopperne, sier Line Jahr til hoppmagasinet Berkutschi.

De to seirene gjør at Hansen leder sommerens kontinentalcup sammenlagt etter to renn. Søndag hoppet hun 98,5 og 96 meter.

– Det er alltid moro å vinne hopprenn. Det at jeg vant i går, ga meg mer trygghet, slik at det ble enklere å slippe meg mer løs i dag, sier 17-åringen.

Som i lørdagens renn ble Karoline Røstad nummer syv. Skogn-jenta hoppet 85,5 og 86 meter.

Sommerens kontinentalcup for kvinner består av åtte renn. To av dem er i Lysgårdsbakken på Lillehammer i midten av september.