Keeper scoret seks minutter på overtid: - Veldig spesielt

Det gikk hett for seg da Hønefoss søndag kveld fikk besøk av serieleder Finnsnes i tredjedivisjon, avdeling seks. Det hele kulminerte da Hønefoss-målvakt Andreas Vedeler viste seg frem i feil ende av banen, seks minutter på overtid.

På stillingen 2–1 til gjestene fra Finnsnes, fikk vertene en siste sjanse fra et frispark høyt i banen.

– På slutten av kampen er det ikke noe å tape, da er det bare å kjøre fremover. Jeg er ganske høy, så sannsynligheten for at jeg tar den på hodet er jo egentlig ganske stort, sier Vedeler.

Det var likevel ikke høyden han fikk bruk for i de kaotiske sluttminuttene.

Snek seg fri i feltet

Han posisjonerte seg bak i feltet, og da ballen spratt frem og tilbake foran mål utnyttet Vedeler kaoset til å snike seg enda nærmere. Og da ballen til slutt endte opp hos ham, sto han helt alene kun halvannen meter fra sin kollega i Finnsnes-målet. 24-åringen bredsidet rolig inn til 2–2.

– Jeg har hørt at det er på bakre stolpe det skjer, så da tenkte jeg at jeg får stille meg der, forteller målscoreren lett lattermildt.

Tidligere i sesongen var han også med frem på slutten av en kamp, men da stilte han seg foran i feltet – uten at noe skjedde. Den lærdommen tok han med seg da han søndag scoret sitt første mål på seniornivå.

På tross av at han reddet ett poeng søndag, har han ingen planer om å troppe opp på trening mandag og kreve en spissplass.

– Nei, vi har gode spisser som kan score, så de trenger meg ikke der, sier han.

Tre røde kort

Remond Mendy sendte Hønefoss i ledelsen etter en halvtime, men gleden ble kortvarig for ham. For kun fire minutter senere fikk han direkte rødt etter å ha satt knottene rett i leggen til en motspiller.

Etter 81 minutter måtte Erblin Llullaku også marsjere i garderoben. Han reagerte kraftig etter å ha blitt holdt i trøyen, tverrvendte og sparket etter leggene på Finnsnes-spilleren. Igjen dro dommer Telmen Undrakh opp det røde kortet, og Hønefoss måtte avslutte kampen med ni mann.

Hjemmelaget holdt stand lenge, men et halvt minutt før slutt utlignet Thomas Kristiansen Aloyseous. Og to og et halvt minutt på overtid var samme mann igjen frempå. Han skjøt i Vedeler, ballen spratt tilbake, traff i angriperen og gikk så i mål. Hønefoss-spillerne ropte på hands, og ballen så tilsynelatende ut til å treffe hånden hans, men dommeren lot målet stå. Dermed hadde Finnsnes snudd 1–0 til 1–2.

Kampen var derimot langt fra over. Nesten rett etter avspark taklet Finnsnes' Julian Kristiansen Aloyseous på seg sitt andre gule kort. Han ga samtidig frisparket som til slutt endte i Vedelers 2–2-scoring.

– Det var veldig spesielt å score der, men det er selvfølgelig bittert at vi leder 1–0 så lenge, men ikke vinner. Jeg skulle gjerne byttet scoringen mot tre poeng, sier den målscorende målvakten.

Etter søndagens poengdeling på AKA Arena har Hønefoss fremdeles ti poeng opp til serieleder Finnsnes, etter 16 av 26 kamper.