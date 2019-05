Opprykksdrama for tidligere Viking-spiller

Julian Ryerson og hans Union Berlin må ut i kvalifisering til å rykke opp til Bundesliga etter at de bare klarte 2–2 borte mot Bochum.

Ryerson var ikke på banen for Union Berlin, som før den siste serierunden lå som nummer tre, poenget bak Paderborn.

Sistnevnte tapte borte mot Dynamo Dresden, så Union Berlin hadde rykket direkte opp ved seier. Hovedstadslaget lå lenge under 0–2 for Bochum, men scoret to på tampen og sørget for poengdeling. Det holdt bare til tredjeplass på grunn av dårligere målforskjell enn Paderborn.

Dermed skal Ryerson og co. ut i kvalifisering for å spille om opprykk til den gjeveste divisjonen i Tyskland. De møter Stuttgart borte førstkommende torsdag, før det smeller i Berlin neste mandag.

Ryerson har slitt stort med spilletid denne sesongen. Han har kun vært på banen i åtte ligakamper denne sesongen.

FC Köln var allerede klare for Bundesliga før den siste runden. Fra Bundesliga rykket Hannover og Nürnberg ned.