Lyn kuppet showet da Vålerenga skulle holde fotballfest

Vålerenga kom fra et sviende 0-5-tap mot Klepp, men klarte ikke å reise seg mot bunnlaget Lyn, som onsdag snublet over første hinder i cupen.

Avgjørelsen falt allerede etter 18 minutter da Lillegård ble spilt gjennom av Camilla Linberg. Alene med Tinja-Riika Korpela var den lynkjappe finnmarkingen sikker og sendte bortesupporterne til himmels. Det var hennes tredje seriemål for sesongen.

Vålerenga presset på for poeng, men tross store sjanser klarte blåtrøyene ikke å overliste Karen Sneve foran 1258 tilskuere.

Dermed kunne Lyn-leiren slippe jubelen løs for sin første seier over erkerivalen. Lyn startet med kvinnelag i 2009 og hadde sin første sesong i Toppserien i 2018.

Rivaloppgjøret avsluttet første dag av «superhelgen» i Toppserien, der seks kamper spilles på Vålerengas stadion, tre lørdag og tre søndag. Etter runden tar toppserien VM-pause fram til 27. juli.

Trondheims-Ørn seiret

Først ut var oppgjøret mellom Fart og Trondheims-Ørn. Etter å ha hatt spillemessig overtak i en drøy time var det Marit Clausen som etter en drøy time satte inn det første av Trondheims-Ørns mål i 2-0-seieren. Selv om Fart-keeper Lene Lauve hadde holdt Hamar-laget lenge inne i kampen, var det lite hun kunne gjøre da Clausen headet ballen i lengste hjørne etter et frispark.

Drøye 20 minutter senere rullet trondheimslaget opp et flott angrep på venstresiden. Julie Adserø la ballen ut til Clausen, fortsatte løpet inn i feltet og fikk ballen tilbake. På direkten sendte hun ballen forbi Lauve.

Fakta: Fakta, Toppserien Toppserien fotball kvinner lørdag, superhelg på Vålerengas arena i Oslo (9. runde, siste før VM-pausen): Fart – Trondheims-Ørn 0-2 (0-0) 324 tilskuere Mål: 0-1 Marit Clausen (62), 0-2 Julie Adserø (80). Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd. Gult kort: Elen Melhus, Trondheims-Ørn. Stabæk – Arna Bjørnar 0-1 (0-1) 466 tilskuere Mål: 0-1 Emilie Nautnes (35). Dommer: Malin Frantzen Øiseth, Fet. Ingen kort. Vålerenga – Lyn 0-1 (0-1) 1258 tilskuere Mål: 0-1 Runa Lillegård (18). Dommer: Ingvild Aarland, Malmefjorden. Gult kort: Stine Pedersen, Victoria Ludvigsen, Vålerenga, Noor Eckhoff, Lyn.

Dermed står Fart fortsatt uten en trepoenger denne sesongen og ligger under streken med to poeng. Med tre nye poeng har Trondheims-Ørn nå ni poeng og tre lag bak seg på tabellen.

Stabæk-krise

Også tabelljumbo Stabæk har til gode å vinne når Toppserien tar pause. Lørdag ble det 0-1 mot Arna-Bjørnar. Emilie Nautnes satte kula bak Norges VM-keeper Ingrid Hjelmseth etter 35 minutters spill. Andrine Mo la perfekt inn til Nautnes, som med høyrefoten plasserte ballen nede til høyre for Hjelmseth.

Arna-Bjørnar presset på for flere mål, men Stabæk kjempet heroisk og sørget for at det kun ble med det ene målet.

Det var Stabæks 20. baklengsmål for sesongen, mens laget har scoret bare en gang og tatt ett poeng. Melissa Bjånesøys scoring i 1-1-kampen hjemme mot Trondheims-Ørn i april gjør 27-åringen til lagets toppscorer etter ni kamper.