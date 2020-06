Unggutten er ferdig i Molde – kan få kontrakt i 2. divisjon

William Røsok (20) har trent med Levanger den siste uka. Nå skal han trolig på nytt prøvespill.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

William Røsok har spilt mange kamper for Moldes andrelag. Nå er han klar for et nytt steg i karrieren. Foto: OLA BJERKEVOLL

Røsok var med i MFK-troppen som ble norgesmester for junior i 2016 og 2017. Han har spilt en rekke kamper for klubbens andrelag og sittet på benken i Eliteserien. I 2019-sesongen spilte han 25 seriekamper for Molde 2 i 3. divisjon.

Nå er unggutten – som kom til MFK fra Ekko/Aureosen for sju år siden – ferdig med fire år i Toppidrettsklassen ved Molde videregående skole. Amatørkontrakten med MFK går ut 1. juli.

– Jeg fikk muligheten til å trene med Levanger. Jeg brukte de to første treningene på å komme i gang, og så synes jeg det gikk ganske greit de tre neste dagene. Jeg følte at jeg fikk vist meg fram mer og mer. Dette har vært en fin opplevelse og en god erfaring for meg, sier Røsok til Rbnett.

Venter på svar

Han vet foreløpig ikke om han får tilbud om kontrakt i den ambisiøse 2.-divisjonsklubben. To andre tidligere MFK-juniorer er allerede etablert i Levanger. Keeper Erik Iversen (20) signerte for trønderklubben i august i fjor, mens Simen Hagbø ble klar LFK i vår.

– Ledelsen skal vurdere det og ha noen møter nå over helga, så får jeg beskjed i løpet av de nærmeste dagene. Jeg vet ikke om det blir Levanger eller noe annet til høsten. Jeg har snakket med agenten min (Espen Røbekk) om å prøvespille for en eller flere klubber til. Det kan være greit å ha noe å sammenligne med. Jeg tar det som det kommer, sier Røsok.

MFK-troppen som tok NM-gull for junior i 2016. Foran Emil Breivik, Eman Markovic, Erik Iversen, Jonatan Byttingsvik, Hermann Ræstad, Leo Skiri Østigård, Adnan Dudic, William Røsok. Stående fra venstre: Tobias Hammer Svendsen, Henrik Frisvold Jenset, Ola Ormset Husby, Simen Bakkemyr Hagbø, Lars Josef Ranheim, Kristian Aasen Strande, Thor-Olav Moe, Erik Rotlid, Andreas Uran, Christian Dahl, Elias Mordal, Hermann Bolsønes Svendsen, Mikael Wenaas, Sivert Gussiås, Tobias Hestad, Thomas Nerland, Thomas Amang. I tillegg var Martin Ove Roseth, Sander Svendsen, Erlend Hustad og Adrian Ugelvik spilletid i NM. Foto: ERIK BIRKELAND

Siste uka med Molde-trening

Etter det Rbnett erfarer er Nardo en annen 2.-divisjonsklubb som kan være aktuell for midtbanespilleren.

– Denne uka blir den siste på trening med Molde 2. Jeg har vært mange år i MFK og gleder meg til å komme videre. Jeg ser fram til å komme meg ut hjemmefra og bo for meg selv, det trenger jeg nå, sier Røsok, som er klar på at målet er en profesjonell fotballkarriere.

– Jeg kommer nok ikke til å studere det første året. Det viktigste nå er å finne en klubb på riktig nivå. Hvis jeg ikke tjener nok penger til å leve, får jeg se etter en liten jobb ved siden av. Ambisjonen min er å bygge en karriere, og 2. divisjon er et steg på veien. Det er mange klubber i 1. divisjon og eliteserien som leter etter unge og lovende spillere i 2. divisjon, sier William Røsok til Rbnett.

19 seriekamper i stedet for 26

Levanger trenes av Per Verner Rønning, som selv spilte i klubber som Bodø/Glimt, Rosenborg og AIK. Tidligere Rosenborg-spiller Jo Sondre Aas er assistenttrener. Laget sesongåpner 11. juli, borte mot Rosenborg 2. Blant de andre motstanderne i avdeling 2 er Bryne og Notodden. Sunnmørslagene Brattvåg og Hødd spiller i 2. divisjon avdeling 1.

2. divisjon omtales også som PostNord-ligaen. Den består av 28 lag fordelt på to avdelinger. På grunn av korona skal det denne sesongen spilles 19 serierunder i stedet for 26. Det spilles 13 serierunder mot hver motstander før serien deles i to. De sju øverste lagene spiller returoppgjør mot hverandre de sju nederste på tabellen gjør det samme. De to avdelingsvinnerne i sluttspillet rykker opp til 1. divisjon.