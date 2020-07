Endelig kan barne- og ungdomsidretten starte opp igjen – seriestart for fotballen i regionen om knappe tre uker

Are Lervik er leder i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Foto: ERIK BIRKELAND

Fotballkretsen har lagt opp at fotballen for de under 20 år skal starte opp igjen rundt skolestart. I dag kom den gledelige bekreftelsen som ga grønt lys. Samtidig lar kretsen seg bekymre over den stadige usikkerheten rundt seniorfotballen.

