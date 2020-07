Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er David de Gea som gjemmer seg bak den bustete manken. På bakerste rad, nummer tre fra venstre, står han. Ikledd den grønne drakten og med et mysende blikk.

Bildet av skolelaget fra 1999 henger på lærerværelset på Colegio Castilla-skolen i Toledo, sør for Madrid.

I dag har spanjolen utviklet seg til å bli blant verdens beste målvakter for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Ingen spillere født utenfor De britiske øyer har flere opptredener for klubben, selv ikke hans norske sjef. Torsdag passerte de Gea 401 obligatoriske kamper.

Derfor kan bildet, der han står side om side med lagets keeper, skape forvirring. De færreste vet at de Gea var skolelagets spiss og toppscorer i ungdomstiden.

Bildet er fra skoleåret 1999/2000. David de Gea står på bakerste rad, nummer tre fra venstre. Foto: Privat

Toppscorer på laget

José María Cruz har tatt godt vare på det over 20 år gamle lagbildet. Han var treneren for skolens futsallag på den tiden. Cruz delte velvillig detaljer fra de Geas ungdomsår da Aftenposten tok kontakt.

– Han var godt utviklet både teknisk, taktisk og fysisk for alderen. Som man kan se på bildene, var høyden hans normal for alderen, men han var veldig målbevisst, rask og koordinert, sier Cruz.

Han forteller videre.

– Derfor spilte han spiss. I futsal kaller vi det «pivot». Enkelte sesonger var han lagets mestscorende spiller, røper gamletreneren.

Treneren har også bevart lagbildene fra skoleårene 2000/2001 og 2002/2003. For hvert år kan man se den spanske landslagskeeperen strekke seg nærmere og nærmere de 192 centimeterne han er i dag.

– Da han spilte på skolens futsallag, var han en hyggelig gutt og veldig treningsivrig. Han likte å spille med klassekameratene. De hadde vært vennene hans siden han var fem år gammel, forteller Cruz.

fullscreen next Bildet er fra skoleåret 2000/2001. David de Gea står på bakerste rad, nummer tre fra høyre. 1 av 2 Privat

– Den beste målvakten i verden

Det var likevel ingen tvil om at det var keeper de Gea skulle bli. Hans far, José, sto i mål for Madrid-laget Getafe på daværende tredje nivå.

Da de Gea ikke var på skolen, spilte han for Atletico Madrids ungdomslag. Der var det kun keeperplassen som gjaldt. Hvert år tok han nye steg. Som 18-åring kom debuten for førstelaget.

Sør for Madrid ligger den gamle skolen til David de Gea:

Fakta David de Gea Les mindre Født: 7. november 1990 (29 år) Posisjon: Keeper Klubb: Manchester United (401 kamper) Landskamper for Spania: 41 Meritter: Premier League (2012/2013), FA-cupen (2015/2016), Ligacupen (2016/2017), Europa League (2009/2010 og 2016/2017)

Cruz og de Gea har ikke hatt noe kontakt de siste åtte årene, men skoletreneren har fått se sin tidligere elev ta steget til toppen.

I 2011 kom Manchester United på banen. De trengte en erstatter for bunnsolide Edwin van der Sar. 18 millioner pund ble lagt på bordet for de Geas tjenester, en britisk overgangsrekord for en keeper på den tiden.

Til tross for enkelte nedturer har han stabilisert seg på et nivå de færreste kan måle seg med. Rettere sagt ingen, mener Solskjær.

– Han hadde en tøff start med fysikken i England, men etter min mening har han vært den beste målvakten i verden de siste 9–10 årene, sa nordmannen før kampen mot Aston Villa i starten av juli, ifølge Goal.

David de Gea overlistes av Lionel Messi under tiden i Atlético Madrid. Foto: JUAN MEDINA / REUTERS

Futsalteknikken fra barndommen

Faktisk kan det være all futsalspillingen som har vært nøkkelen for spanjolen. «David de Geas futsalteknikk endrer keeperrollen», lød en overskrift fra Sky Sports i fjor.

– Det er ikke flaks, det er en teknikk han lærte da han spilte futsal i Spania. Futsal er reaksjonsbasert og hjelper på de lave skuddene i fothøyde. Det er så inngrodd i ham at han har gjort det til hans standardteknikk, uttalte tidligere Premier League-målvakt Richard Lee i artikkelen.

Særlig spanjolens særegne «spagatredninger» har fått oppmerksomhet. I en av Solskjærs prestisjeseiere forrige sesong, mot Tottenham på Wembley i januar, viste de Gea seg fra sin beste side. London-klubben hadde elleve avslutninger på mål, men klarte ikke å overliste spanjolen en eneste gang i 1–0-kampen.

– Den første redningen da han kom én-mot-én med Harry Kane? Det er en teknikk futsalkeepere har brukt i årevis, sa Tony Elliott, mangeårig futsaltrener for Englands landslag i etterkant.

David de Gea stoppet Harry Kane og de andre Tottenham-spillerne gang på gang i januar i fjor. «Spagatredningen» er blitt en av spanjolens varemerker. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Kjemper om finaleplass

I en klubb med stolte keepertradisjoner, kan det være vanskelig å leve opp til presset. Men flere mener de Gea har vist at han med rette må nevnes i samme åndedrag som legendene Peter Schmeichel og van der Sar.

Rekorden for flest klubbkamper for spillere født utenfor De britiske øyer, var det nettopp Schmeichel som hadde. Spanjolen «unnskyldte» seg da han nylig overgikk danskens bragd.

– Det betyr at jeg har vært her lenge og spilt godt på et høyt nivå. Så jeg er veldig stolt over å ha spilt så mange kamper for denne klubben. Forhåpentlig blir det 400 kamper til. Jeg er veldig, veldig glad, sa de Gea.

Søndag er Manchester United og de Gea tilbake på ærverdige Wembley. Da venter Chelsea i semifinalen i FA-cupen. I potten ligger det en finalebillett og en ny mulighet til å fylle premieskapet for den suksessfulle 29-åringen.