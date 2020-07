Fra Klepp til utenlandsk storklubb

I fjor spilte Zaneta Wyne for Klepp. Nå er hun klar for kvartfinalist i Champions League.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Zaneta Wyne spilte halvannen sesong i Klepp. Foto: Fredrik Fornes

Wyne kom til Klepp sommeren 2018 og var en viktig spiller for jærlaget det halvannet året hun var i klubben. Hun spilte 35 kamper for traktortrøyene og scoret fem mål fra backposisjon.

Etter at Klepp i fjor sikret bronsemedalje i serien, bestemte fransk-amerikaneren seg for at hun ville prøve noe nytt. I forrige uke ble hun klar for Glasgow City.

Den skotske storklubben jakter sitt 14. strake seriemesterskap, og skal spille kvartfinale i Champions League mot tyske Wolfsburg i august.

FRA FULL KONTROLL TIL NULL POENG: Klepp imponerte – så snudde Vålerenga toppoppgjøret

– Jeg er veldig spent og gleder meg til å bli en del av en klubb som har dominert skotsk fotball i mange år. Jeg streber alltid etter å gi mitt beste og skal bære klubbemblemet med stolthet, sier Wyne til BBC.

Trener Scott Booth sier til den britiske storavisen at han er fornøyd med at den tidligere Klepp-spilleren valgte Glasgow - spesielt siden det var flere klubber som var interesserte.

– Hun har imponert meg over tid. Hun har mange solide kvaliteter, og jeg er ikke overrasket over at flere klubber har jaktet på henne, sier Booth.

Wyne har tidligere også spilt for finske GBK Kokkola, Vikingur Ólafsvik og Þór/KA i Island, kypriotiske Apollon, engelske Sunderland og Atlanta Silverbacks i USA.

LEST DENNE OM WYNE? Hun briljerer for medaljejagende Klepp – faren kjemper for livet i USA