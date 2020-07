Toppserieprofilen har aldri bommet på straffespark. Her deler hun hemmeligheten.

Marit Bratberg Lund (22) scoret Kolbotns første mål i Toppserien denne sesongen fra straffemerket. Det var ingen overraskelse.

Marit Bratberg Lund er blitt Kolbotn solklare førstevalg på straffesparkene. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Lund har en imponerende statistikk å vise til fra straffemerket: 22-åringen har scoret på 10 av 10 forsøk siden hun tok sitt første spark fra elleve meter for Kolbotn i 2016. I tillegg scoret hun på tidligere landslagskeeper Ingrid Hjelmseth i en straffesparkkonkurranse i NM i 2016.

Tar man med den siste straffen hun tok for 1.-divisjonsklubben Fart før hun dro til Oslo, så scoret hun også tilbake for seks år siden.

– Jeg vet at jeg kommer til å bomme en gang, men jeg får håpe det varer så lenge som mulig, sier Lund, som aldri kan huske å ha bommet på straffe på seniornivå.

– Hva er hemmeligheten?

– Jeg har fått litt rutine etter hvert, og liker å skyte variert. Ellers prøver jeg bare å tenke minst mulig. Det beste tipset jeg har er å ikke være redd for å bomme, selv om det er enklere sagt enn gjort. Det sitter nok mye i hodet for mange, sier venstrebacken, som også har vært med på samling med A-landslaget.

Marit Bratberg Lund legger ballen til rette. Når hun gjør det på elleve meter, så pleier det å bli mål. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Kobler av med golf

Det var ureddheten som gjorde at hun fikk prøve seg for første gang for Kolbotn for fire år siden.

– Det var i mangel av at det ikke var noen andre som ville ta. Jeg hadde lyst, forklarer den meritterte yngreslandslagsspilleren, som trener på å skyte straffespark når hun har muligheten.

– Det er litt for å få godfølelsen, sier 22-åringen.

Når vi snakker med Lund over telefon, så har hun fri og er på golfbanen. Underveis i intervjuet spør hun pent om hun kan ta et slag for å holde opp fremdriften på banen.

– Det var rett i «roughen», sier hun etterpå.

– Du er ikke like treffsikker på golfbanen?

– Nei, ikke helt ennå, sier hun og ler.

Fakta Marit Bratberg Lund Født: 07.11.1997 (22 år) Fra: Romedal. Tidligere klubber: Fart, HamKam, Ilseng. I Kolbotn siden: 2014. Posisjon: Back. Landskamper: U-landslag: 59 kamper (17 mål). Var på A-landslagssamling i oktober 2018, men kom ikke på banen. Kamper for Kolbotn: 93 (17 mål). 10 av målene er fra straffemerket. Toppseriekamper: 82. Kilde: Kolbotn.

Klinte ballen opp i hjørnet

Lund åpnet årets scoringskonto for Kolbotn i andre seriekamp mot Avaldsnes denne sesongen etter at Oslo-laget spilte 0–0 borte mot Klepp i åpningen.

På Sofiemyr utlignet hun til 1–1, med et straffespark som satt klint oppe i hjørnet.

– Det straffesparket var viktig, og ekstra deilig siden det var det første målet vi scoret i Toppserien i år, sier Lund, som nå har scoret sine siste fire mål for Kolbotn fra straffemerket.

Kolbotn-trener Aleksander Olsen sier det ikke var noe tvil om hvem som skulle ta det viktige straffesparket.

– Jeg har ikke brukt et sekund på hvem som skal ta det, siden det er inngrodd at Marit skal ta det så lenge hun er på banen. På alt som er fra skuddhold og inn, så er Marit sentral. Med den statistikken, er det ikke noe vits å diskutere, sier Olsen.

– Hun har en ekstrem spisskompetanse i venstrefoten sin. Hvis skuddet ikke er ekstremt bra plassert, så er det så mye kraft at den går for fort til at en keeper klarer å ta den. Å skyte er noe hun har drevet med hele livet, fortsetter treneren.

Aleksander Olsen er trener for Kolbotn. For ham er det ingen tvil om at Marit Bratberg Lund skal ta deres straffespark. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Møter Rosenborg

På søndag kan Kolbotn trenge at Lund har fininnstilt dødballfoten.

Da skal de reise til Trondheim for å møte Rosenborg.

– Det blir en tøff kamp. Rosenborg har startet bra og har masse bra spillere. De blir kanskje vår største utfordring til nå, sier Lund.