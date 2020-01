Liverpool-unggutt senket rivalen med perlescoring

Flere stjerner ble spart da Liverpool gikk videre i FA-cupen.

Curtis Jones sto for kampens eneste mål da han og de andre ungguttene til Liverpool slo Everton. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

LIVERPOOL - EVERTON 1–0

Curtis Jones ble den store helten for et ungt Liverpool-lag som slo et toppet Everton 1-0 i FA-cupens tredje runde søndag.

Liverpool stilte med et svekket lag uten stjerner som Mohamed Salah, Sadio Mané og Trent Alexander-Arnold i oppgjøret mot byrival Everton i FA-cupens tredje runde, men klarte likevel å avansere takket være et kremmerhus av 18 år gamle Curtis Jones.

Jones avgjorde kampen etter 71 minutter, da han fra hjørnet av sekstenmeteren skrudde ballen inn i lengste kryss via tverrligger.

– Jeg kan ikke engang forklare det. Ballen kom til meg, og jeg hadde bare en ting i tankene. Det var å skyte, og heldigvis førte det til et fantastisk mål, sa Jones til Viasat.

Everton hadde toppet laget i håp om å påføre et høytflygende Liverpool lagets første hjemmetap for sesongen, men selv med flere store muligheter ville det seg ikke for Everton, som aldri fikk ballen i mål.

Det fikk derimot unggutten Jones, som sendte Liverpool videre til fjerde runde.

Milner-skade

Everton fikk en kjempemulighet allerede etter seks minutters spill. Det startet med et langt oppspill mot Theo Walcott, før ballen fant veien til Dominic Calvert-Lewin som klinte til like ved straffemerket. Bare en beinparade fra Adrián i Liverpool-buret hindret tidlig ledelse til de blå.

Etter den store sjansen ble James Milner sittende på gresset og måtte byttes ut med skade. Milner var en av få erfarne spillere på banen for Liverpool og ble erstattet av 19 år gamle Yasser Larouci.

Vondt kunne fort blitt til verre for Liverpool, for Everton kom til to nye store sjanser før halvtimen var spilt. Først på heading fra Mason Holgate etter dødball og så et skudd fra Richarlison, som begge gikk rett på en godt plassert Adrián.

Like før pause var det Liverpools tur til å få en stor sjanse. Divock Origi, som scoret to mål sist lagene møttes, fikk ballen i boksen før han vendte opp og skjøt. Ballen hadde retning mot mål, men Jordan Pickford var raskt nede med fingertuppene og fikk reddet ballen ut til corner.

Minamino fikk Liverpool-debuten sin søndag. Foto: PHIL NOBLE /Reuters

Perlescoring

Selv med store sjanser i første omgang ble det ikke noen mål, og lagene gikk til pause med 0-0. Etter pause var det mye færre sjanser, men til gjengjeld kom det et vinnermål av ypperste klasse.

71 minutter ut i kampen kombinerte Origi fint med Jones, før han til slutt avleverte ballen til 18-åringen utenfor sekstenmeteren. Det skortet ikke på selvtilliten hos unggutten med nummer 48 på ryggen. Han la ballen til rette før han skrudde den i en nydelig bue over Pickford og i mål.

Everton maktet ikke å svare, og det var Liverpool som fikk styre inn til 1-0 seier og avansement i rivaloppgjøret. Nevnte Origi samt Adam Lallana og Joe Gomez var de mest meritterte spillerne for Liverpool, som likevel klarte å slå ut Carlo Ancelottis toppede Everton-mannskap.

Takumi Minamino, tidligere lagkamerat med Erling Braut Haaland i RB Salzburg, fikk sin debut for Liverpool, men klarte ikke å utmerke seg nevneverdig i sine 70 minutter på banen.

