Martin Ødegaard spilte lørdag mot Barcelona. Foto: Heiko Junge

Martin Ødegaard svarer på «boikott»-kritikken

Den norske Real Sociedad-spilleren er blitt beskyldt for å boikotte en av landets største aviser. Nå svarer han på anklagene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Lørdag spilte Martin Ødegaard og Real Sociedad 2–2 mot Barcelona. På plass i Spania var VG, som ønsket et intervju med nordmannen.

I en artikkel publisert av avisen etter kampen, står det at reporteren spurte pressesjefen til Real Sociedad om et intervju med Ødegaard.

Dette var svaret de fikk:

«VG har publisert ting om faren hans og vi må beskytte spilleren. Beklager, han kommer ikke til å snakke med dere.»

Den siste tiden har VG skrevet flere kritiske saker om Hans Erik Ødegaard, nordmannens far. Ifølge avisen skal faren ha mottatt en utbetaling på nærmere 30 millioner da han ble assistenttrener for Real Madrids 11-årslag for fire år siden. Det kom frem i en rekke dokumenter VG sitter på gjennom den internasjonale dokumentlekkasjen Football Leaks.

Det fikk flere til å mene at Ødegaard bevisst boikottet VG etter lørdagens kamp.

«Det har åpenbart offentlig interesse at faren til Martin Ødegaard selv fikk en 30-millionersavtale for å trene barn, som en del av dealen da Real Madrid ble valgt i skarp konkurranse med andre. Boikott på grunn av kritisk journalistikk er svært ugreit», skrev blant annet VGs kommentator Leif Welhaven på Twitter.

Søndag ettermiddag uttalte sportssjefen i VG seg i et intervju med Medier24.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er prinsipielt problematisk at kritisk journalistikk blir møtt av boikott. Ut fra de svarene vi har fått er det vanskelig å forstå om det er Ødegaard selv eller klubben som står for intervjunekt, sa Eirik Borud til nettstedet.

Fakta Les svaret til Martin Ødegaard: Boikott? Vanlig praksis er at to-tre spillere møter i mixed-zone etter kamp. Jeg ble valgt ut etter kampene mot Mallorca og Atlético Madrid. Siden det, kun gjort avtaler med rettighetshavere. Noe jeg er pålagt. Jeg stilte opp for VG som alltid på forrige landslagssamling.

I tillegg snakket jeg eksklusivt med VG etter første seriekamp mot Valencia, uten å snakke med La Liga, noe som resulterte i en bot for klubben. Jeg prøvde også å gjøre det samme etter kampen mot (Athletic) Bilbao, men til slutt ble det ikke tillatt av klubben. Om jeg har fått spørsmål om å snakke med VG (og mange andre) senere? Ja, men det varierer hvilke to-tre spiller som stiller og klubben styrer dette. Klubben har bevisst unngår mixed-zone ved flere anledninger av forskjellige grunner. Noe jeg for øvrig trives veldig godt med. Hvis du/dere tror det bare er VG som har fått nei siden kampen mot Atlético Madrid så tar du/dere feil. Alle andre forespørsler om intervjuer jeg får hvor jeg kan velge helt fritt og det ikke styres fra klubb, landslaget etc., svarer jeg nesten alltid nei på. Både til VG og andre. Av to grunner. Jeg liker ikke å gjøre intervjuer. Jeg synes det skrives mer enn nok om meg. Om den siste tids artikler har gjort at jeg får mindre lyst til å stille opp for VG utover obligatoriske presseaktiviteter? Ja. Om klubben vil beskytte meg fra alt som kan ta bort fokus fra fotballen? Ja. Om jeg boikotter VG? Nei.

Ødegaard: – Boikotter ikke VG

Nå har spilleren selv tatt til ordet. I samme Twitter-tråd svarer nå Ødegaard VG-kommentatoren:

– Vanlig praksis er at to-tre spillere møter i mixed-zone etter kamp. Jeg ble valgt ut etter kampene mot Mallorca og Atlético Madrid. Siden det, kun gjort avtaler med rettighetshavere. Noe jeg er pålagt, skriver han blant annet.

Han forklarer hvorfor han helst ikke ønsker å gjøre intervjuer. 20-åringen mener også det skrives allerede nok om ham i mediene.

– Alle andre forespørsler om intervjuer jeg får hvor jeg kan velge helt fritt og det ikke styres fra klubb, landslaget etc., svarer jeg nesten alltid nei på. Både til VG og andre. Av to grunner. Jeg liker ikke å gjøre intervjuer. Jeg synes det skrives mer enn nok om meg, står det videre.

Ødegaard er derimot klar på at han ikke boikotter VG eller andre medier.

– Om den siste tids artikler har gjort at jeg får mindre lyst til å stille opp for VG utover obligatoriske presseaktiviteter? Ja. Om klubben vil beskytte meg fra alt som kan ta bort fokus fra fotballen? Ja. Om jeg boikotter VG? Nei.

Dere publiserer stjålne, private og høyst konfidensielle dokumenter. Jeg synes ikke dette tilhører offentligheten, og har derfor heller ikke kommentert noe av det, skriver Ødegaard.

Les også Rystet Barcelona: – Må være noe av det beste Ødegaard har levert

Martin Ødegaard spilte mot Lionel Messi og Barcelona lørdag ettermiddag. Foto: HUMBERTO BILBAO / BILDBYRÅN

VGs sportssjef svarer

Real Sociedad har i en uttalelse til Medier24 begrunnet hvorfor ikke VG fikk snakke med Ødegaard etter storkampen lørdag.

«Det er klubben sin avgjørelse å ikke la en spiller snakke med medier som kritiserer dem eller familien deres. Vi er nødt til å beskytte spillerne våre, da de er den viktigste delen av oss», var svaret fra en ikke navngitt pressemedarbeider i klubben.

Sportssjefen i VG svarer slik på innlegget fra Ødegaard:

– Vi er glade for at Martin Ødegaard ikke har til hensikt å boikotte VG, og vi håper klubben, som tidligere har uttalt at de «må beskytte spilleren», legger til rette for det samme, sier Borud søndag kveld.

Ødegaard mener VGs avsløringer om faren millionavtale med Real Madrid ikke tilhører offentligheten. 20-åringen kom med sterke beskyldninger mot avisen i innlegget.

– Dere publiserer stjålne, private og høyst konfidensielle dokumenter. Jeg synes ikke dette tilhører offentligheten, og har derfor heller ikke kommentert noe av det, skriver Ødegaard.

Borud på sin side mener avsløringene er av offentliginteresse, og han ser ingen grunn til at VG ikke skulle publisert opplysningene.

- VG har sammen med en rekke europeiske storaviser i flere år hatt et kritisk søkelys mot internasjonal fotball. Det er en milliardindustri som fortjener at vi som sportsjournalister følger den tett og der målet vårt er at vi skal avdekke kritikkverdige forhold. Vi mener det opplagt har stor offentlig interesse å vise fram pengestrømmene rundt overgangene til Norges kanskje største internasjonale foballprofil.

Publisert: Publisert 15. desember 2019 21:33 Oppdatert: 15. desember 2019 22:29