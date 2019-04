Tennis på frammarsj, men Cecilie og Kajsa tapte NM-kvartfinalen

De to Stavanger-jentene Cecilie Johannessen Mæland (12) og Kajsa Helgesen (13) tok seg til kvartfinalen i klassen «jenter double 14» under årets tennis-NM. Der ble Nordstrand-jentene på motsatt side for sterke. Kampen endte 6–2, 6–2.

Selv om kvartfinalen endte med tap, lot ikke jentene seg knekke av det. De var godt fornøyd med turneringen.

– Jeg synes vi spilte ganske bra. De er blant Norges beste, så det var forventet, sier Kajsa.

De to lagvenninnene har spilt sammen i mange år. Det gode miljøet i klubben er en stor grunn av hvorfor de trives så godt med idretten. De synes det er stor stas å få spille NM på hjemmebane.

– Det er veldig gøy at den største turneringen er i Stavanger, sier Kajsa.

Neste år håper jentene som er født i 2006 at de kan komme enda lenger enn årets kvartfinale.

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Rekordstor deltagelse

Årets 14-årsklasse er den største som har vært i et tennis-NM på Vestlandet. Totalt er det påmeldt 191 deltagere, hvor jentene er i flertall. 96 jenter og 95 gutter spiller enten U12 eller U14. Det er en økning på nesten 60 prosent jenter i U14-klassen siden 2010.

De to jentene er usikre på hva som er grunnen til den store økningen, men trekker fram likestillingen i sporten som en mulig årsak.

Turneringsleder Ole Storhaug trener selv de to jentene. Han mener de har et stort potensial, og trekker fram at de har et spesielt godt miljø i den aldersklassen.

Hvert år arrangerer Stavanger Tennisklubb NM. Det varierer fra år til år hvilke alderstrinn som deltar, men tidspunktet er alltid det samme.

– Vi har NM hvert år i påsken. Fra torsdag til onsdag før skjærtorsdag. Før ble det arrangert i en vanlig uke, men det har vi endret på sånn at de slipper å ta så mange dager fri fra skole, sier turneringslederen.

Lokal gutt til semifinaler

Sturle Hoff Skigelstrand (14) har tidligere vunnet LM og er utvilsomt et stort tennistalent.

Mandag tok han seg til semifinale i både «double» og «singel» klassen. Han synes det er stor stas å spille NM på hjemmebane, og har stor tro på egne muligheter.

– Tror du på seier?

– Jeg håper selvfølgelig å vinne. Det tror jeg er mulig, sier Sturle.

Semifinalene spilles tirsdag.

Av andre lokale talenter har blant annet Sofie Emilie Vollestad Tjøstheim (12) kvalifisert seg til kvartfinalen i klassen «mixed double 14».