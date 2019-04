Ranheim med årets første seier: Målfest da Viking ble slått

Ranheim – Viking 5–2 (1–0)

Trondheim: For Ranheim handlet kampen mot Viking om å sikre seg årets første seier i serien og kvitte seg med statusen som tabelljumbo.

De første fem minuttene maktet ingen av lagene å spille seg frem til store sjanser, men hjemmelaget gikk til oppgaven med stor optimisme og innsats.

Svein Maalens lag hadde god kontroll defensivt, men offensivt var de litt for unøyaktige i åpningsminuttene. Men det var trøkk i laget og stor vilje til å presse Viking høyt, og det tok ikke lang tid før den offensive inngangen til kampen betalte seg.

Kapteinen med årets første

I det niende minutt ble Øyvind Storflor spilt fri på høyrekanten. Veteranen kom seg ned til dødlinja og slo et presist innlegg inn i boksen. Ballen traff kaptein Mads Reginiussen, som hadde timet løpet sitt perfekt og kunne heade inn sin første scoring.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

På tribunen og ute på banen steg jubelen i taket. Det var både glede og lettelse i lufta over at Ranheim endelig hadde scoret sitt første mål på eget gress i år.

I det strålende aprilværet fikk publikum nå se et hjemmelag som virket å få blod på tann etter scoringen. De blå og hvite viste stor vilje til å gå på løp, presset gjestene høyt i banen og kom seg til innlegg fra kantene.

Viking jaktet kontringer

I det 21. minutt var Viking farlig frempå på en av flere kontringer, men Ranheim fikk avverget situasjonen. Halvveis ut i omgangen ble Ranheim presset dypere på banen, men gjestene klarte ikke å omsette initiativet til scoring, mye takket være Ranheim-keeper Even Barli som var god på streken og i feltarbeidet.

For hjemmelaget var det en god oppskrift offensivt å komme til innlegg fra kantene. Michael Karlsen var nær ved å heade inn sitt første seriemål, men ballen strøk utenfor. Ola Selvaag Solbakken kom også til en god mulighet etter samspill på høyresiden med Adria Mateo Lopes, men avslutningen gikk i nettveggen.

I iveren på få enda mål, virket det som Ranheim glemte det defensive fokuset ved et par anledninger. Viking takket for flere enkle pasningsfeil og kunne med litt flaks ha fått en utligning før pause. I stedet gikk lagene til pause på stillingen 1–0 til hjemmelaget.

Christine Schefte

Selv Ranheim var oppmerksomme på Vikings giftige kontringer, var 2. omgang bare fem minutter gammel da hjemmelaget fikk seg en skikkelig smell. Da sørget Vikings Ylldren Ibrahimaj for utligning til 1–1.

Barli-takling ga straffespark

Men skuffelsen for hjemmepublikum varte ikke lenge. To minutter senere ble nemlig Ola Selvaag Solbakken nydelig frispilt etter at Ranheim kriget til seg ballen midt på Vikings banehalvdel. Alene med keeper gjorde 20-åringen ingen feil, og Ranheim ledet fortjent 2–1.

12 minutter senere var det duket for ny scoring. Denne gang til Viking som fikk straffespark etter at Ranheim-keeper Barli felte Kristian Thorstvedt og fikk gult kort. Tommy Høiland dunket ballen sikkert i mål, og dermed var stillingen 2–2.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Fem minutter senere ropte hjemmefansen på Ranheim-straffe da Karlsen gikk ned i straffefeltet, men dommer Rohit Saggi Drafn vinket spillet videre.

De siste 20 minuttene steg temperaturen på banen, og i det 72. minutt kriget Reginiussen seg til frispark i god posisjon like utenfor Vikings 16-meter. Det skrudde Øyvind Storflor i perfekt bue over Viking-forsvaret, og Ranheim kunne juble for ledelsen nok en gang.

I sluttminuttene jaktet Viking utligning og var nær ved å lykkes. Men denne gangen holdt hjemmelaget unna for motstanderens press, og i stedet avgjorde Michael Karlsen kampen med et frekt og våkent skudd fra meget langt hold på en feilplassert Viking-keeper i kampens siste spilleminutt. På overtid benyttet Ola Selvaag Solbakken anledningen til å bli tomålsscorer, og jubelen på tribunen var ellevill.

Kampen endte 5–2, og Ranheim kunne juble for tre etterlengtede poeng i en meget underholdende kamp som ble fulgt av 1950 tilskuere på stadion.