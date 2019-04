Her er Bohinens utvalgte mot Notodden

Torbjørn Agdestein er tilbake etter skade, men AaFK-trener Lars Bohinen velger likevel å stå med duoen Pape Habib Gueye og Holmbert Fridjonsson på topp i dagens bortemøte med Notodden.

Mellom seg scoret Agdestein og Fridjonsson 31 mål i fjor (henholdsvis 12 og 19 scoringer), mens Gueye noterte seg for ni. På de fire første kampene i år står Gueye og Fridjonsson med én scoring hver. Agdestein har null, men han står bare med én kamp til nå i sesongen – serieåpningen mot Start

Til dagens bortemøte med Notodden velger Lars Bohinen å gi fornyet tillit til Gueye og Fridjonsson. Et stort pluss er det uansett for AaFK at de nå har flere rene spisser å velge mellom. Det har de ikke hatt siden sesongpremieren mot Start.

Til dagens kamp er også Peter Orry Larsen tilbake, og går rett inn i startelleveren.

Serieleder

AaFK reiste til Notodden som serieleder, etter tre seiere og én uavgjort på de fire første kampene. Det er bare Sandefjord og Sandnes Ulf som, sammen med de oransje, står ubeseiret etter fire serierunder. Men de to andre står med henholdsvis to og tre uavgjorte kamper.

AaFK har med andre ord fått en strålende start på årets sesong, spesielt med tanke på at de har møtt to av de på forhånd antatte opprykksutfordrerne; Start og Sandefjord borte.

Veldig skadeplaget Det er også sterkt av AaFK å ha kommet seg ubeseiret gjennom en periode der omtrent en halv startellever til enhver tid har vært på skadelisten. Flere er nå friskmeldt, men trener Lars Bohinen er likevel et stykke fra å velge fra en fulltallig tropp. I forrige serierunde var Jernade Meade og Niklas Castro tilbake, men nye på skadelisten til det oppgjøret var Sondre Fet og Kaj Ramsteijn. Ingen av dem er med til Notodden. I tillegg måtte Holmbert Fridjonsson og Oddbjørn Lie ut med skade i kampen mot Skeid. Fridjonsson er med i dag, mens Lie er hjemme – på grunn av forestående fødsel.

På den lyse siden for trener Boihinen: Torbjørn Agdestein og Nenass er tilbake i troppen etter skadeopphold.

Dagens motstander, Notodden, har fått en litt annen start på årets sesong. Laget ligger nest sist på tabellen, etter tre tap og én uavgjort på de fire første kampene. Poenget fikk de i hjemmemøtet med Skeid, mens de har tapt mot Kongsvinger, Sogndal og Jerv.

Lagene AaFK (3-5-2): Andreas Lie - Jonas Grønner, Daniel Leo Gretarsson, Ståle Steen Sæthre - Jørgen Hatlehol, Peter Orry Larsen, Fredrik Carlsen, Aron Elis Thrandarson, Jernade Meade - Pape Habib Gueye, Holmbert Fridjonsson

Benken: Omenås, Nenass, Agdestein, George, Hay, George, Izunna og Karlsbakk.

Notodden (4-3-3): Nils Jonatan Johansson - Christian Dahle Borchgrevink, Martin Strange, Steffen Jenssen, Joshua Paul Robson - Henrik Gustavsen, Martin Soleim Holmen, Gaston Godlief Salasiwa - Martin Brekke, Abubakar Aliyu Ibrahim, André Bakke.

Innbyttere: Vasby, Parkstad Johansen, Midtgarden, Renå Olsen, Tøsse, Temte Hansen, Hustad.

