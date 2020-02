Molde-spilleren fikk hjernerystelse for tre måneder siden. Først nå kan han trene uten smerter.

Henry Wingo kommer trolig tilbake til Molde i mars

Henry Wingo spilte to minutter i siste seriekamp mot Bodø/Glimt. Det var hans tredje innhopp i eliteserien, og han ble dermed seriemester for MFK. Til høyre hovedtrener Erling Moe og til venstre MFK-lege Kjell Erik Strømskag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Den talentfulle 24-åringen kom til Molde Fotballklubb i august i fjor. Han debuterte med innhopp på overtid mot Haugesund i oktober. Så spilte han seks minutter mot Strømsgodset 10. november og kom inn i to minutter i siste seriekamp mot Bodø/Glimt 1. desember.

Han pådro seg en hodeskade mellom de to siste kampene. Den skaden har tatt lang tid å lege. Etter det Rbnett forstår fikk han treningsforbud av klubben fordi han fikk tilbakevendende smerter under trening.

Kommer til Molde i mars

MFK-lege Kjell Erik Strømskag har hatt jevnlig kontakt med Wingo mens han har vært i USA.

– Han er hjemme i Seattle etter en hjernerystelse og har fått god medisinsk oppfølging der. Det har tatt litt tid, men nå er Henry på bedringens vei. Han trener nå uten smerter og vi tror han snart kan være tilbake på trening hos oss. Etter planen kommer han til Molde i mars, sier Strømskag.

– Jeg forstår at Henry er i positiv utvikling nå, og det er vi veldig glade for. Det viktigste er at han blir helt frisk og så kommer tilbake i full trening. Det er vanskelig å si noe om når han kan være tilbake på banen, sier Erling Moe om spilleren som først og fremst kan bekle rollene som høyre back og høyre flankespiller.

Kontrakt ut 2022

MFK hentet nylig inn Marcus Holmberg Pedersen som utfordrer til høyreback Kristoffer Haraldseid, siden det var usikkert hvor lenge Wingo ville være borte fra fotballen.

Henry Wingo har kontrakt med Molde Fotballklubb ut 2022-sesongen.