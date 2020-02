Elverum fikk bank mot «norske» Flensburg i Champions League

Landslagets Torbjørn Bergerud leverte varene mot Elverum.

Torbjørn Bergerud i Flensburgs mål fikk tillit fra start. Foto: Geir Olsen

Elverum – Flensburg 28–34

LILLEHAMMER: Bergerud følte seg tom etter bronsen i EM, og hadde ønsket seg fri i den første kampen etter å ha kommet tilbake til sitt tyske klubblag. Han hadde ikke drømt om at han skulle få så lite kamptrening.

For Bergerud har stort sett sittet på benken og sett lagkamerat Benjamin Buric stå i mål i de siste kampene. I alle fall de tre første etter EM. I seriekampen mot Northorn i Bundesliga, et av de dårlige lagene, fikk han 55 minutter sist torsdag.

– Han er ikke en naturlig førstevalg, mener Bent Svele, ekspertkommentator i TV2 om Bergerud.

Han sikter til at Buric, som står for Bosnia-Hercegovina, er meget god.

– Jeg blir overrasket om jeg ikke får spille på Lillehammer, sa Bergerud før start.

Det fikk han. Og leverte det han skulle i dette oppgjøret.

Bergerud fikk se sine egne ta grep om kampen fra start, og bortsett fra 7–7 ledet gjestene hele veien. Men ikke mye. Lagene gikk til pause med tysk ettmålsledelse 16–17. Riktignok hadde Flensburg ledet med fire mål på det meste, men Elverum svarte.

9300 tilskuere var på plass lørdag kveld. Foto: Geir Olsen

Bommet på 5–1 i forsvar

Gunnar Petterse, Viasats ekspertkommentator, mente at Elverum ikke fikk det til i forsvar. Det ble rett og slett for store rom bakover. Og spesielt Gøran Johannesen hos gjestene grep den sjansen.

– Han fikk veldig fritt spillerom. Jeg forstår ikke hvorfor Elverum spiller 5–1 i forsvar. De har vanligvis vært så gode i 6–0, sa Gunnar Pettersen.

Pettersen roste Johannesen, som også er sentral på det norske landslaget.

– Han er ikke langt unna Sander Sagosen, sa Pettersen.

Den mangeårige håndballtreneren sammenlignet bakspilleren med verdens beste håndballspiller. Sagosen spiller i PSG, Johannessen på laget som ligger på 2.-plass i Bundesliga og har fire norske spillere på laget.

– Det er veldig hyggelig å høre, sa Johansson i intervjusonen etter kampen. Da hadde han hvilt, etter avtale, i hele 2. omgang. Flensburg spiller ny kamp i Champions League allerede onsdag.

Johannesen rakk å herje og imponere før pause og scoret seks mål.

– Når du tror at du har ham, så går han forbi. Han finter begge veier og har ikke noen favorittside, sier Pettersen om spilleren som hadde tyngde i angrep.

– Aldri opplevd lignende

Etter kampen hyllet Johannessen stemningen i Elverum, og mente det var hovedgrunnen til at han klarte å spille så bra på en dag hvor han var utrolig sliten.

– Seieren er kjempeviktig for oss, det var deilig. Som nordmann er det alltid godt å være tilbake her. Jeg har aldri opplevd lignende stemning noensinne i en klubbkamp. Vi har hatt et beintøft kampprogram i det siste, så den ekstra motivasjonen gjorde godt, for beina var ekstremt tunge i dag, sa Johannessen i studio etter kampen.

Gøran Johannessen herjet til tider for Flensburg mot Elverum lørdag kveld. Foto: Geir Olsen

Blonz hylles tross tap

På forhånd trodde Pettersen at Elverum skulle ha gode muligheter for å slå et Flensburg som har vært skadeutsatt. Men ut over i 2. omgang ble tyskerne altfor gode. 22 minutter før slutt sto det 24–33.

Da hadde riktignok Alexander Blonz vist frem mye av sitt repertoar. Han fikset straffer og ikke minst gode skudd fra kanten. Og fikk varm applaus av de 9300 tilskuerne på tribunen.

Magnus Jøndal viste seg mer og mer frem ut over i andre omgang. Det er en fryd å se denne kantspilleren. Men det var Alexander Blonz med sine ni mål som fikk Elverums bestemannspremie.

Han er mye verdt for dette laget som kjemper for å kunne spille i Champions League også neste sesong.

Blonz storspilte for Elverum. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Etter kampen benyttet Flensburg-spiller Magnus Abelvik Rød anledningen til å skryte av landslagskompis Alexander Blonz.

– Han er en klassespiller som er attraktiv for mange klubber, sa Abelvik Rød.

Bakspilleren mener det var fullt fortjent at tyskerne stakk av med seieren.

– I førsteomgang var det mye rør og feil fra vår side. Etter pause viste vi at vi er et par hakk høyere enn Elverum, sier 22-åringen, som håper snart å være tilbake på håndballbanen igjen.

De norske flensburgerne brukte mye tid på å skrive autografer etter pause. Ungjentene skrek ut da Bergerud viste seg, og han var overveldet.

Elverums spillere sto også lenge igjen etter kampen, til glede for fansen.