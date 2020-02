Elverum fikk bank i Champions League

Landslagets Torbjørn Bergerud hadde bare stått i mål i fem minutter for klubblaget etter EM. Endelig fikk han tillit.

Torbjørn Bergerud i Flensburgs mål fikk tillt fra start. Foto: Geir Olsen

Elverum-Flensburg 28–34

LILLEHAMMER: Bergerud følte seg tom etter bronsen i EM, og hadde ønsket seg fri i den første kampen etter å ha kommet tilbake til sitt tyske klubblag. Han hadde ikke drømt om at han skulle få så lite kamptrening.

For Bergerud har stort sett sittet på benken og sett lagkamerat Benjamin Buric stå i mål. Nordmannen fikk kun fem minutter i siste seriekamp mot Nordhorn sist torsdag.

– Han er ikke en naturlig førstevalg, mener Bent Svele, ekspertkommentator i TV2. Han sikter til at Buric, som står for Bosnia-Hercegovina, er meget god.

– Jeg blir overrasket om jeg ikke får spille på Lillehammer, sa Bergerud før start.

Det fikk han. Og leverte det han skulle i dette oppgjøret.

Bergerud fikk se sine egne ta grep om kampen fra start, og bortsett fra 7–7 ledet gjestene hele veien. Men ikke mye. Lagene gikk til pause med tysk ettmålsledelse 16–17. Riktignok hadde Flensburg ledet med fire mål på det meste, men Elverum svarte.

9300 tilskuere var på plass lørdag kveld. Foto: Geir Olsen

Bommet på 5–1 i forsvar

Pettersen mente at Elverum ikke fikk det til i forsvar. Det ble rett og slett for store rom bakover. Og spesielt Gøran Johannesen hos gjestene grep den sjansen.

– Han fikk veldig fritt spillerom. Jeg forstår ikke hvorfor Elverum spiller 5–1 i forsvar. De har vanligvis vært så gode i 6–0, sa Gunnar Pettersen.

Pettersen roste Johannesen, som også er sentral på det norske landslaget.

– Han er ikke langt unna Sander Sagosen, sa Pettersen, som er Viasats ekspertkommentator.

Den mangeårige håndballtreneren sammenlignet bakspilleren med verdens beste håndballspiller.

Sagosen spiller i PSG, Johannessen på laget som ligger på 2.-plass i Bundesliga og har fire norske spillere på laget.

Men denne gangen måtte Magnus Abelvik Rød se på, på grunn av fotskaden han fikk i EM. Men Johannesen herjet og imponerte.

– Når du tror at du har ham, så går han forbi. Han finter begge veier og har ikke noen favorittside, sier Pettersen om spilleren som fikset seks mål før pause.

Blonz storspilte for Elverum. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Det gikk bare ikke

På forhånd trodde Pettersen at Elverum skulle ha gode muligheter for å slå et Flensburg som har vært skadeutsatt. Men ut over i 2. omgang ble tyskerne altfor gode. 22 minutter før slutt sto det 24–33.

Da hadde riktignok Alexander Blonz vist frem mye av sitt repertoar. Han fikset straffer og ikke minst gode skudd fra kanten. Og fikk varm applaus av de 9300 tilskuerne på tribunen.

Magnus Jøndal viste seg mer og mer frem ut over i andre omgang. Det er en fryd å se venne kantspilleren. Men det var Alexander Blonz med sine ni mål som fikk Elverums bestemannspremie.

Han er mye verdt for dette laget som kjemper for å kunne spille i Champions League også neste sesong.