Ny kamp for Brækhus bekreftet. Nå kan hun slette 72 år gammel rekord.

Cecilia Brækhus går sin 39. proffkamp i april. Vinner hun den, vil 38-åringen skrive seg inn i historiebøkene med gullskrift.

Cecilia Brækhus skal forsvare sine tittelbelter for 25. gang. En seier vil gjøre henne historisk. Foto: Terje Bendiksby

Den norske kampsportstjernen legger alle sine tittelbelter i potten når hun i april er tilbake i ringen. Fredag ble det bekreftet at bergenseren skal møte amerikaneren Jessica McCaskill i Maryland i USA 17. april.

– Hun er en formidabel motstander for meg, sier Cecilia Brækhus i en pressemelding.

Brækhus har aldri tapt i ringen tidligere. Hun står med 38 seiere, der ni har kommet på knockout. Motstanderen er langt mindre erfaren. McCaskill står med åtte seiere og to tap.

– Dette er kampen jeg ønsket. Jeg vil kjempe mot de største navnene og de beste utøverne, sier McCaskill.

Amerikaneren kommer derimot fra tre strake seiere. I sin forrige kamp forsvarte hun sine to verdensmestertittelen i superlettvekt. Nå går hun opp i vekt for å møte Brækhus.

Cecilia Brækhus går ny kamp i april. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Kan bli historisk

En seier vil gjøre 38-åringen historisk. Joe Louis holder rekorden for 25 strake tittelforsvar, men den kan nå bli slått av Brækhus. Louis’ rekord ble satt helt tilbake i 1948, for hele 72 år siden.

– En stor takk til laget mitt for innsatsen de har lagt ned, og en takk til mine fans over hele verden. Jeg kan ikke vente med å levere et bra show i Maryland, sier Brækhus.

På laget har den norske utøveren fått promotøren Eddie Hearn. Han er et kjent fjes i kampsportverdenen. Han jobber blant annet med verdensstjernen Anthony Joshua.

– Dette er en fantastisk kamp. Cecilia er en av de beste kvinnelige utøverne gjennom tidene, og hun har fortsatt store ambisjoner om å oppnå enda mer suksess, sier Hearn.