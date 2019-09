King satte selv inn 1-1 etter 17 minutter, før han spilte Callum Wilson fri foran den avgjørende 2-1-scoringen etter hvilen.

Andrij Jarmolenko hadde sendt gjestene fra London i ledelsen etter ti minutter. Et drøyt kvarter før slutt satte Aaron Cresswell inn 2-2 og sørget for uavgjort.

Det så en stund ut som King skulle få et mål annullert for offside for andre helg på rad. Dommeren avvinket først nordmannens mål, men etter bruk av videodømming ble scoringen stående. Dermed sto det 1-1.

Mark Kerton/ AP / NTB scanpix

27-åringen satte ballen i nettet etter å ha blitt servert av midtstopper Nathan Akè. Det var spissens andre ligamål for sesongen.

Like etter pause var det King som pirket ballen til angrepspartner Wilson. Han var klinisk og banket hjemmelaget i ledelsen.

16 minutter utlignet Cresswell for gjestene. King gikk i bakken innenfor 16-meteren like før slutt, men dommeren valgte ikke å gi straffespark.

Joshua Kings beste sesong i Premier League målt i antall mål var i 2016/17. Da scoret den norske landslagsspissen 16 ganger.