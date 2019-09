– Jeg vil bruke scenen til å si én ting. Dette er en individuell pris, men jeg er her for mange mennesker. Vi er på den gode siden av livet. Det er folk der ute som ikke er i den samme situasjonen. Derfor er jeg stolt og glad over at jeg er medlem av «Common Goal»-familien. Noen vet om den, hvis ikke «google» den. Det er en bra ting, sa Klopp til slutt i sin tale.

Like etterpå sprengte hjemmesidene til den veldedige organisasjonen, som startet sitt arbeid for to år siden med støtte fra Manchester United-spiller Juan Mata.

Medlemmene av organisasjonen sier fra seg en prosent av sin inntekt. Pengene går til vanskeligstilte områder i verden, slik at alle skal få muligheten til å delta i fotball.

Rapinoe hyllet Sterling og Koulibaly

Også vinner av årets kvinnelige fotballspiller, Megan Rapinoe, er medlem av organisasjonen.

Den amerikanske VM-vinneren benyttet anledningen til å ta opp flere problemer i dagens fotball.

– En av historiene som har inspirert meg mest i år er Sterling og Koulibaly. De er fantastiske på banen, men hvordan de har taklet den forferdelige rasismen mot dem i år og helt sikkert hele livet. Iraneren som til slutt satte fyr på seg selv fordi hun ikke kunne gå på en kamp. Alle LGBTQ-spillerne som kjemper for å spille spillet de elsker, men også kjemper mot homofobien i verden hver dag. De inspirerer meg, men gjør meg også litt trist, sa hun og fortsatte:

– Om alle er like forbannet over rasisme som Sterling og Koulibaly. Det ville vært det mest inspirerende for meg. Vi har en så stor mulighet ved å være profesjonelle fotballspillere.

Antonio Calanni / AP

Messi best – igjen

På herresiden var det Lionel Messi som stakk av med prisen for årets spiller. Argentineren vant prisen sist i 2015.

FIFA-prisen til årets kvinnelige trener gikk til USAs landslagstrener, Jill Ellis (53). Hun ledet USA til VM-gull i sommer. De forsvarte dermed gullet fra fire år tilbake.

– Wow! For en reise, sa 53-åringen i takketalen.

Luca Bruno / AP / NTB scanpix.

Øvrige prisvinnere:

Disse havnet på årets lag for kvinner:

Beste kvinnelige keeper: Sari van Veenendaal (Atlético Madrid og Nederland).

Sari van Veenendaal (Atlético Madrid og Nederland). Backfirer: Lucy Bronze (Lyon og England), Wendie Renard (Lyon og Frankrike), Nilla Fischer (Linköping og Sverige), Kelley O'Hara (Utah Royals og USA).

Lucy Bronze (Lyon og England), Wendie Renard (Lyon og Frankrike), Nilla Fischer (Linköping og Sverige), Kelley O'Hara (Utah Royals og USA). Midtbane: Amandine Henry (Lyon og Frankrike), Julie Ertz (Chicago Red Stars og USA), Rose Lavelle (Washington Spirit og USA).

Amandine Henry (Lyon og Frankrike), Julie Ertz (Chicago Red Stars og USA), Rose Lavelle (Washington Spirit og USA). Angrep: Megan Rapinoe (Reign FC og USA), Alex Morgan (Orlando FC og USA), and Marta (Orlando Pride og Brasil).

Luca Bruno / AP

Disse havnet på årets lag for menn:

Beste mannlige keeper: Alisson Becker (Liverpool og Brasil).

Alisson Becker (Liverpool og Brasil). Beste mannlige backfirer: Matthijs de Ligt (Juventus og Nederland), Sergio Ramos (Real Madrid og Spania), Virgil van Dijk (Liverpool og Nederland), Marcelo (Real Madrid og Brasil).

Matthijs de Ligt (Juventus og Nederland), Sergio Ramos (Real Madrid og Spania), Virgil van Dijk (Liverpool og Nederland), Marcelo (Real Madrid og Brasil). Beste mannlige midtbane: Luka Modric (Real Madrid og Kroatia), Frenkie de Jong (Ajax og Nederland), Eden Hazard (Real Madrid og Belgia).

Luka Modric (Real Madrid og Kroatia), Frenkie de Jong (Ajax og Nederland), Eden Hazard (Real Madrid og Belgia). Beste angrep: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain og Frankrike), Lionel Messi (Barcelona og Argentina), Cristiano Ronaldo (Juventus og Portugal).

USAs lag som tok VM-gull i Frankrike ble i tillegg kåret til «beste kvinnelag».

(100 % Sport / ©NTB)