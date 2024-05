Aston Villa ligger på fjerdeplass med sine 68 poeng og en kamp igjen å spille. Det holder for Villa å vinne mot Crystal Palace kommende helg. Da er plassen i Europas gjeveste turnering sikret. Ett poeng kan også holde. Akkurat nå er de åtte plussmål bedre enn Tottenham, som jakter på plassen bak.

For Tottenhams del er det et lite håp om å snike seg foran Aston Villa på tabellen. Men London-laget er helt avhengige av å vinne sine to siste kamper. Tirsdag kveld møter de Manchester City på hjemmebane og søndag venter tabelljumbo Sheffield United på bortebane.