Etter dagens tre hurtigsjakkpartier er Carlsen på 2.-plass, ett poeng bak kinesiske Wei Yi.

Carlsen åpnet med remis mot Rameshbabu Praggnanandhaa før det ble seier mot Vincent Keymer. I det siste partiet ble det en ny remis mot Anish Giri. Carlsen reddet seg inn etter å ha kommet skjevt ut i sluttspillet.

Turneringen i Warszawa avsluttes med to runder lynsjakk lørdag og søndag. Det er to poeng for seier og ett for remis i hurtigsjakk, halvparten i lynsjakk.

Magnus Carlsen står foran en travel helg. Fredag starter nemlig årets 2. Champions Chess-turnering. Etter å ha gjort unna Grand Chess Tour-partiene som startet 13.00, var det bare å forberede seg til Champions Chess-partier utover kvelden.