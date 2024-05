Sveriges håndballherrer slapp nyhetsbyrået TT innpå seg da de våget seg ut av havna i Ulsteinvik for en fisketur på skuta Hindholmen (bygget i 1916).

– Jeg har alltid hatt lyst til å ta med spillerne til Norge og vise hvor vakkert og fint det er her, sier Glenn Solberg.

Sommerens gulljakt i Paris og Lille nærmer seg. Fokuset nå er teambuilding.

På dagtid guider Solberg landslagsstjernene til sjøs og på fjellet i et fabelaktig vakkert landskap. Det lille kystsamfunnet Ulsteinvik er blitt den svenske basen.

– Alt jeg gjør, gjør jeg for å prøve å gjøre laget bedre. Først og fremst gjør vi dette for å styrke laget, for å bygge oss enda sterkere. Vi har et sterkt team som jobber veldig godt sammen, sier landslagssjefen.

– Hvis vi kan gjøre noe annet enn bare å spille håndball, tror jeg det vil hjelpe på lagmoralen. Når det blir tøft og tett, må vi stå enda sterkere inn mot OL, sier Solberg.

Solberg ble svensk landslagssjef i 2020 og har ledet de blågule med stor suksess. Sverige har tatt seg til minst semifinale i fire strake mesterskap. I 2021 ble det VM-sølv etter finaletap for Danmark, og i 2022 ble det svensk EM-gull.

Fjelltur i sikte

– Er det en måte for deg å bli enda mer kjent med spillerne?

– Absolutt. Vi blir enda bedre kjent og ser andre sider av hverandre, svarer nordmannen og forteller at en «veldig kul» fjelltur venter torsdag.

Venstreback Eric Johansson setter pris på å få et fint avbrekk i en lang og krevende sesong, som ikke avsluttes før i august.

– Jeg tror og synes det er veldig bra å gjøre noe annet, komme enda tettere sammen som gruppe og lag, og ikke bare tenke på håndball hele tiden, sier han til TT og fortsetter:

– Det blir en morsom uke, en uke som blir viktig for oss. Det er deilig å slappe av i hodet. Fokuset er alltid på håndball. Nå fikk jeg høre at vi skal klatre litt også når vi skal på tur.

Overraskelsestur?

– Tror du Solberg overrasker deg med noen overlevelseskurs, at du må fikse din egen mat og så videre?

– Ha ha, nei, det har jeg ikke hørt noe om. Vi kommer nok tilbake til hotellet, svarer han.

Johansson opplevde et av sine største øyeblikk som spiller da han scoret målet som tok Kiel til semifinalen i Champions League nylig. Kiel snudde kampen etter å ha ligget ni mål under hjemme i kvartfinalen mot Montpellier.

– Ganske utrolig. Vanskelig å beskrive. Jeg tror ikke mange trodde vi skulle klare det, men vi gjorde det. Det var en utrolig fantastisk stemning med 10.000 på tribunen, sier han.

Fredag ​​går turen videre til Växjö og landskampen mot Tyskland søndag. Før det skal de spille en uoffisiell landskamp mot USA i Volda onsdag kveld.