18-åringen startet kun fra 15. startspor i løpet etter en svært utfordrende kvalifisering. Søndag viste Stenshorne helt andre takter.

Hitech-føreren fant tidlig et solid tempo og avanserte plass etter plass i feltet. Til slutt passerte han målstreken som nummer ti. Det ville normalt gitt ett viktig VM-poeng, men like før slutt kom beskjeden om at nordmannen var ilagt ti sekunders straff.

Straffen kom etter en episode med en konkurrent. Nøyaktig hva som skjedde, var ikke umiddelbart klart. Dermed falt Stenshorne til det som til slutt ble en 14.-plass i løpet.

Sterk kjøring

Kjøremessig slo Stenshorne likevel tilbake etter den skuffende 22.-plassen i lørdagens sprintløp. Der hadde han også 15. beste startspor, men sto igjen i starten og fikk en tung dag.

Søndagens Imola-løp avsluttet en svært innholdsrik uke for den norske Formel 3-føreren. Torsdag ble det kjent at han hadde signert for juniorprogrammet til Formel 1-laget McLaren.

Som følge av den avtalen stilte Stenshorne med oransje bil på Imola, fargene til storteamet han nå er en del av.

Nyheten om McLaren-kontrakten ble etterfulgt av beskjeden om at stortalentet nektes å kjøre løpshelgen på Silverstone-banen i England i sommer. I tillegg til utestengelsen fikk den norske unggutten fire straffepoeng på lisensen. De har han nå seks av.

Fransk seier

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) valgte å slå ned på Stenshornes deltakelse i et GB3-løp på Silverstone i april. Det er en konkurranse som minner om Formel 3, og ifølge regelverket skulle 18-åringen ha søkt om tillatelse.

GB3-erfaringen anses å gi Stenshorne en fordel overfor resten av Formel 3-feltet.

Stenshornes Hitech-lag har anket utestengelsen.

Franske Sami Meguetounif vant søndagens løp på Imola foran Oliver Goethe og Leonardo Fornaroli.