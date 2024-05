Oslo-klubben opplyser om den kjedelige situasjonen i sine kanaler torsdag.

I oktober i fjor pådro Eng seg en alvorlig kneskade mot Fram Larvik i 2. divisjon. Legene ga beskjed om at det var 50 prosent sjanse for at han ville komme tilbake som fotballspiller.

Til tross for operasjon og iherdig opptrening ble det etter undersøkelser denne uka klart at Jacob fortsatt har en veldig lang vei å gå. Sjansene for comeback er små, melder Vålerenga.

Eng fikk påvist røket korsbånd og leddbånd i kneet etter smellen mot Fram Larvik. I tillegg ble en nerve på yttersiden av kneet hardt skadet. Foreløpig har han ikke fått tilbake funksjonen i ankelen.

Brutal beskjed

– Dette er først og fremst en brutal beskjed for Jacob, og i tillegg veldig leit for oss som klubb. Han er et av de største talentene Vålerenga har hatt, og tok Eliteserien med storm høsten 2022, sier sportssjef Joacim Jonsson.

– Skader er medaljens bakside, og det å få en sånn nedslående beskjed etter en lang og hard opptreningsperiode er naturligvis tøft for en ung gutt. Vi som klubb skal sørge for at Jacob får best mulig oppfølging i tiden fremover, legger han til.

19-åringen har ikke helt gitt opp å komme tilbake på fotballbanen.

Skal bli pappa

– Det var en utrolig tøff beskjed å få, og jeg er selvfølgelig veldig lei meg. Dette er vanskelig, men jeg kan ikke gi meg. Jeg må holde fast i håpet. Når man spiller fotball, vet man at ting kan gå veien til tross for dårlige odds, sier Eng.

– Det er mange som har fått nedslående beskjeder før meg, men allikevel klart det umulige. Jeg vil i hvert fall gjøre det jeg kan for å være en av dem, legger han til.

Samtidig har Eng allerede klekket ut en plan B. Han har søkt studier – blant annet en bachelor i idrett og samfunn på Norges idrettshøgskole.

Et lyspunkt i mørket er det at han og samboeren skal bli foreldre i begynnelsen av september.